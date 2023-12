Conference League: i pronostici sulle altre partite di giovedì 14 dicembre

Conference League, notizie e pronostici sulla giornata che fa calare il sipario sulla fase a gironi: non c’è solo la Fiorentina.

Sarà un’ultima giornata piena di emozioni anche in Conference League: si decide tutto in novanta minuti. Molti verdetti sono stati già emessi, ma arrivare primi o secondi farà tutta la differenza del mondo, visto che solo la vittoria del proprio girone consente di evitare di giocare due due partite in più a febbraio con le retrocesse dall’Europa League.

Cominciamo dal gruppo H, dove il Fenerbahçe si è incredibilmente complicato la vita dopo le due sconfitte con Ludogorets e Nordsjaelland (con i danesi ha addirittura perso 6-1). Fatto sta che Dzeko e compagni per evitare quella che sarebbe una clamorosa eliminazione dovranno vincere a tutti i costi con lo Spartak Trnava altrimenti non saranno padroni del proprio destino, essendo scivolati al terzo posto. Una gara potenzialmente prolifica, così come quella di Razgrad tra bulgari e danesi: almeno tre le reti complessive. Nel gruppo della Fiorentina il Genk dovrà tifare Viola – impegnata a Budapest contro il Ferencvaros – e vincere con più gol di scarto possibili contro il modesto Cukaricki: anche in questo caso le reti non mancheranno. Nel gruppo G l’Eintracht Francoforte, già certo di passare come secondo, farà visita all’Aberdeen, ormai eliminato: previsti almeno tre gol totali in Scozia.

Legia-AZ Alkmaar è quasi uno spareggio

C’è un vero e proprio spareggio nel gruppo dell’Aston Villa (già qualificato). L’Az Alkmaar ha un solo risultato a disposizione nella trasferta di Varsavia con il Legia: si profila un match equilibrato e da almeno una rete per parte.

Tutto (o quasi) definito all’interno del gruppo D, dove ad accedere alla fase ad eliminazione diretta saranno Club Brugge e Bodo/Glimt: lo scontro diretto deciderà chi passerà come prima, anche se i belgi possono contare su due risultati su tre e persino perdere con un gol di scari contro i norvegesi non li farà scivolare al secondo posto. Il Lugano è invece leggermente favorito contro il disastroso Besiktas, in un match che avrà poco significato. La Dinamo Zagabria deve battere il Ballkani se vuole evitare rischi (e ci riuscirà), mentre lo scatenato Viktoria Plzen dovrebbe ottenere un successo comodo sull’Astana restando a punteggio pieno. Interessante la sfida tra Maccabi Tel Aviv e Gent per il primo posto nel gruppo B: entrambe andranno verosimilmente a segno.

Conference League: probabili vincenti

Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Spartak Trnava, ore 18:45)

Club Brugge (in Club Brugge-Bodo/Glimt, ore 21:00)

Dinamo Zagabria (in Dinamo Zagabria-Ballkani, ore 21:00)

Lugano o pareggio (in Lugano-Besiktas, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

Ludogorets-Nordsjaelland, ore 18:45

Legia Varsavia-AZ Alkmaar, ore 18:45

Maccabi Tel Aviv-Gent, ore 21:00