Ferencvaros-Fiorentina, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Ferencvaros-Fiorentina è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Pur con qualche brivido di troppo nell’ultimo turno della fase a gironi di Conference League la Fiorentina è riuscita ad avere la meglio sui belgi del Genk (2-1), ottenendo la qualificazione con un turno d’anticipo.

L’altro obiettivo della squadra di Vincenzo Italiano, tuttavia, non è stato ancora raggiunto: chiudere davanti a tutti ed evitare di giocare due partite in più a febbraio. Passando come secondi, infatti, i viola dovrebbero affrontare gli spareggi di accesso agli ottavi contro una delle terze dei gironi di Europa League, come avvenne lo scorso anno. In testa al gruppo F al momento ci sono i toscani, ai quali basterà non perdere nella trasferta di Budapest contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic per restare davanti a tutti. In caso di sconfitta invece la Viola verrebbe scavalcata, scivolando in seconda posizione. Gli ungheresi, a differenza della Fiorentina, non hanno la qualificazione in tasca: dovessero perdere contro i gigliati rischierebbero di essere raggiunti dal Genk, che dovrebbe vincere di goleada con il modestissimo Cukaricki, ultimo in classifica a quota zero punti.

Viola, con un pareggio resti prima

Cukaricki che ad ogni modo due settimane fa era riuscito a mettere in difficoltà Stankovic e i suoi uomini, salvi grazie ad una rete di Pesic in pieno recupero (1-2).

Il Ferencvaros non sta particolarmente brillando neppure in campionato, dove domenica si è dovuto arrendere alla capolista Paksi, volata a +4 in classifica. Un rendimento troppo altalenante quello dei biancoverdi, che rispetto alla gara d’andata con la Viola hanno smarrito qualche certezza. La Fiorentina invece è reduce dall’1-1 dell’Olimpico con la Roma, che lascia tanti rimpianti: la squadra di Italiano, nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo – i giallorossi erano rimasti in nove – non è riuscita a perforare la difesa della formazione di Mourinho, dimostrandosi ancora una volta poco efficace in fase realizzativa. Stankovic non recupera l’attaccante Varga, che all’andata fece soffrire la difesa viola, ed in attacco schiererà il tridente Traoré-Pesic-Marquinhos. Turnover scontato invece per Italiano. In porta andrà Christensen, protagonista nella partita di Coppa Italia con il Parma; a centrocampo toccherà a Lopez e Mandragora, dubbi su Gonzalez.

Come vedere Ferencvaros-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Ferencvaros-Fiorentina è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Groupama Arena di Budapest, in Ungheria. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Max (canale 205) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile assistere al match tra Ferencvaros-Fiorentina anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Ferencvaros è calato nell’ultimo periodo ma non è una squadra di cui ci si può fidare: due mesi fa la Fiorentina dovette sudare le fatidiche sette camicie per riacciuffare i magiari dopo essere finita sotto di due gol (2-2) al “Franchi”. Un pareggio non è da escludere neppure stavolta, se consideriamo anche la scarsa continuità di rendimento della Viola, in campo con molte seconde linee. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Ramirez, Abena, Wingo, Makreckis; Ben Romdhane, Siger, Abu Fani; Traoré, Pesic, Marquinhos.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikoné; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2