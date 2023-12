Lotteria Italia, 10mila euro ogni giorno: scopri se hai vinto

Lotteria Italia, in palio ci sono 10mila euro in un’estrazione giornaliera collegata ad un programma della Rai. Scopri se hai vinto

Vincere alla Lotteria. Questo probabilmente è uno dei sogni degli italiani che anno dopo anno attendono il 6 gennaio, giorno dell’estrazione, per scoprire se hanno vinto il primo premio o magari uno di quelli, che sono parecchi, di categoria inferiore. Alcuni proprio possono cambiare la vita.

I biglietti come sappiamo sono ormai in circolazione da un poco di tempo visto che l’estrazione è davvero vicina e come al solito è legata ad Affari Tuoi, il programma della Rai, quello “dei pacchi”, che in quel giorno organizza una puntata speciale dove, nel corso della serata, vengono comunicati i codici del biglietto vincente. Un sogno per tutti, ovviamente, ma anche un modo – visto che le vendite come sempre vanno a gonfie vele – di tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo. Questo permette anche, ovviamente, di alzare i dati dello share e permette a chi conduce di vincere la serata. Vabbè, questi sono altri discorsi che a noi interessano poco.

Lotteria Italia, ecco tutti i tagliandi vincenti

Dal 16 ottobre scorso, comunque, è partita un’estrazione giornaliera appunto della Lotteria Italia che permette, ogni giorno, sempre guardando la tv su Rai 1 durante la solita trasmissione condotta da Amadeus, di vincere 10mila euro al giorno. Una vincita ogni giorno sì, avete capito bene. E questo continuerà fino al prossimo 6 gennaio.

Ora, qui sotto a questo articolo, potete trovare quella che è la lista completa di tutti i biglietti vincenti fino ad oggi e quindi se potrete scoprire, qualora non lo sapeste già, di aver vinto una bella cifra che, sotto le feste, può tornare decisamente utile. La tabella sotto è presa dal sito Agimeg, che aggiorna quotidianamente il tabellone. Queste estrazioni si fermano alla serata dello scorso 11 dicembre.