Rakow-Atalanta, Europa League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Rakow-Atalanta è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

In Europa League è stata finora un’Atalanta impeccabile e non era scontato che gli uomini di Gian Piero Gasperini riuscissero ad ottenere qualificazione e primo posto già dopo le prime cinque giornate, regalandosi un ultimo turno all’insegna della più totale tranquillità.

La Dea, infatti, approderà direttamente agli ottavi di finale grazie al pareggio strappato due settimane fa contro i portoghesi dello Sporting (1-1) che anche in caso di vittoria contro lo Sturm Graz e contemporanea sconfitta dei bergamaschi con i polacchi del Rakow non riusciranno più a raggiungere i nerazzurri in vetta alla classifica. Sì, è vero, ci sono solo tre punti di differenza tra le due squadre, ma l’Atalanta è in vantaggio negli scontri diretti qualora dovessero chiudere a pari punti. Per Gasperini la trasferta in Polonia è in sostanza un’amichevole, in cui potrà dare spazio a chi finora ha giocato meno, preservando i titolari in vista del match di campionato con la Salernitana. Dopo quattro partite senza vittorie, la Dea ha risollevato la testa sabato scorso, aggiudicandosi il derby lombardo con il Milan: decisivo uno splendido gol di Muriel in pieno recupero (3-2).

Polacchi ancora in corsa per il terzo posto

Un successo fondamentale in ottica quarto posto: gli orobici hanno rosicchiato punti sia alla Roma che al Napoli, tornando a -2 dalla zona Champions League.

L’Atalanta in coppa dovrà invece fare i conti con le motivazioni del Rakow, che è tornato in corsa per il terzo posto – e dunque per la retrocessione in Conference League – grazie all’affermazione di due settimane fa sugli austriaci dello Sturm Graz, raggiunti a quota 4 punti. La vittoria, in ogni caso, potrebbe non bastare: nel caso in cui la parità dovesse continuare anche dopo l’ultima giornata, sarà determinante la differenza reti generale, visto che gli scontri diretti sono terminati entrambi 0-1. L’Europa League ha probabilmente distratto gli uomini di Dawid Szwarga, che domenica scorsa hanno incassato una brutta sconfitta in casa dello Jagellonia (4-2), mancando l’aggancio al terzo posto in Ekstraklasa.

Come vedere Rakow-Atalanta in diretta tv in chiaro e in streaming

Rakow-Atalanta è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Miejski Stadion Piłkarski RKS Raków di Częstochowa, in Polonia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Rakow-Atalanta anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Gasperini esagererà con il turnover, rendendo questa sfida di difficile lettura. Ad ogni modo non è un azzardo ipotizzare che i polacchi, sconfitti 2-0 all’andata, riusciranno ad evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Rakow-Atalanta

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Scalvini; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2