Superenalotto, comunicato UFFICIALE: cambiano le date di estrazione

Superenalotto, arriva il comunicato UFFICIALE che fa chiarezza: ecco come cambiano le date delle estrazioni in questo fine anno e inizio 2024

Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il Superenalotto, in maniera ufficiale, ha modificato le proprio date di estrazione per via della Festività dell’Immacolata dello scorso 8 dicembre. Ed è ovviamente normale che in questo mese, visto che c’è il Santo Natale, Santo Stefano e pure l’ultimo giorno dell’anno, che ci siano delle modifiche. Succede sempre. E sarà così anche questa volta.

Ora la notizia non è che ci saranno variazioni, questo si poteva immaginare e già si sapeva, ma è quella che sono state anche rese note le date ufficiali delle estrazioni. Quindi, carta e penna, oppure salvato questo articolo così da poter rimanere sempre aggiornati. E magari nel momento in cui avrete qualche dubbio potrete tornare a controllare. Ecco, insomma, tutte le variazioni.

Superenalotto, ecco il comunicato ufficiale

Per non perdere nessun appuntamento, così come vi abbiamo spiegato anche in altre occasioni, potete comunque fare la giocata in abbonamento, quella che vi permette, giocando online in questo caso, di poter ripetere la stessa combinazione per un certo periodo, così da non rimanere mai senza la vostra schedina che vi potrebbe cambiare la vita. Ora, bando alle ciance. Ecco quelle che saranno tutte le date delle prossime settimane con le variazioni anche del prossimo anno.