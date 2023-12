West Ham-Friburgo, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

West Ham-Friburgo è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Qualunque dovesse essere il risultato che uscirà fuori dalla sfida del London Stadion, sia il West Ham che il Friburgo sono certi di prendere parte alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Resta da capire quale delle due lo farà dagli ottavi di finale e chi invece per arrivare tra le prime sedici dovrà superare un difficile spareggio con una delle retrocesse dalla Champions League.

La classifica al momento premia i londinesi. Che grazie al successo dell’andata in Germania (1-2) possono permettersi anche di pareggiare. Gli Hammers e i tedeschi, infatti, sono appaiati a quota 12 punti. Irraggiungibili sia per l’Olympiacos che per i serbi del Backa Topola, che nell’altra sfida si contenderanno il terzo posto. La squadra di David Moyes però si è aggiudicata il primo dei due scontri diretti e con un pari sarebbe dunque certa di passare come prima del girone. Che farà il Friburgo? Si accontenterà del secondo posto, limitandosi a contenere gli avversari e a giocare di rimessa oppure se la giocherà a viso aperto, cercando quella vittoria che gli consentirebbe di scavalcare il West Ham? Prendendo spunto dagli ultimi risultati propenderemmo per la seconda opzione: gli uomini di Christian Streich in Bundesliga sono reduci da due vittorie di fila (Mainz e Wolfsburg) e nell’ultimo turno di Europa League hanno rifilato ben cinque gol all’Olympiacos (5-0).

West Ham sulle montagne russe

Il West Ham ha perso con lo stesso risultato domenica scorsa nel derby cittadini contro il Fulham, restando così sulle “montagne russe”.

Sì, perché solo pochi giorni prima gli Hammers si erano imposti 2-1 nell’altra stracittadina con il più quotato Tottenham ed avevano rilanciato le loro ambizioni europee. Ed invece la batosta rimediata a Craven Cottage impedisce a Soucek e compagni di fare significativi passi avanti in classifica, continuando ad occupare un anonimo nono posto. Moyes dopo il tracollo con il Fulham ha dato due giorni liberi ai suoi uomini, in modo tale da farli rifiatare dopo una serie di importanti impegni ravvicinati.

Come vedere West Ham-Friburgo in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Friburgo è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al London Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere West Ham-Friburgo anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Potrebbe uscirne fuori un match più equilibrato del previsto. Il Friburgo non ha subito gol nelle ultime tre partite e si conferma una squadra solida, difficile da affrontare. I tedeschi si giocheranno le loro carte contro un West Ham discontinuo e ferito dalla goleada subita domenica contro il Fulham. Non è da escludere che riescano ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di West Ham-Friburgo

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen.

FRIBURGO (4-4-1-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Makengo; Doan, Eggestein, Hofler, Grifo; Rohl; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2