I pronostici di giovedì 14 dicembre: c’è la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League, in campo tre squadre italiane.

Terminata la fase a gironi di Champions League, tocca a Europa League e Conference League. L’Atalanta già sicura del primo posto sarà ospite dei polacchi del Rakow Czestochowa. La Roma è pure qualificata ma per il primo posto deve vincere di goleada contro lo Sheriff e sperare in una mancata vittoria dello Slavia Praga contro il Servette, già sicuro del passaggio in Conference League.

A proposito di Conference League, la Fiorentina si è già qualificata ma per passare direttamente agli ottavi di finale deve evitare la sconfitta sul campo del Ferencvaros.

Pronostici altre partite

Per quanto riguarda le altre partite, vittorie alla portata per Qarabag, Olympiakos e Dinamo Zagabria, tra le sfide che promettono gol e spettacolo occhio a Bayer Leverkusen-Molde, Fenerbahçe-Spartak Trnava, Rennes-Villarreal, Brighton-Marsiglia, Ajax-AEK Atene e West Ham-Friburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sparta Praga vincente in Aris Limassol-Sparta Praga, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Qarabag (in Qarabag-Hacken, Europa League, ore 18:45)

• Olympiakos (in Olympiakos-Backa Topola, Europa League, ore 21:00)

• Real Betis (in Real Betis-Glasgow Rangers, Europa League, ore 21:00)

• Dinamo Zagabria (in Dinamo Zagabria-Ballkani, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Roma-Sheriff Tiraspol, Europa League, ore 18:45

• Bayer Leverkusen-Molde, Europa League, ore 18:45

• Fenerbahçe-Spartak Trnava, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno due gol nel secondo tempo

• Rennes-Villarreal, Europa League, ore 18:45

• Brighton-Marsiglia, Europa League, ore 21:00

• Ferencvaros-Fiorentina, Conference League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brighton-Marsiglia, Europa League, ore 21:00

• Ajax-AEK Atene, Europa League, ore 21:00

• West Ham-Friburgo, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Rakow Czestochowa-Atalanta, Europa League, ore 21:00)