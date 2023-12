Sinner, c’è già un erede: sorpresa di Natale

Sinner, qualcuno ha raggiunto il tennista altoatesino ad Alicante, dove si sta allenando in vista della prossima stagione.

Il clima mite, i servizi impeccabili, le strutture dotate di ogni comfort. Sono queste, ma non solo, le ragioni che hanno indotto Jannik Sinner a scegliere Alicante come destinazione per la sua preparazione invernale. Una meta per la quale sono in tanti ad optare, essendo appunto perfetta per chi, come l’altoatesino, è in cerca di sole e di campi ben fatti.

Il numero 1 d’Italia è in Spagna già da una settimana. Finora ha lavorato sulla parte fisica insieme ad Umberto Ferrara; terminata questa fase, si occuperà degli aspetti tecnici con Simone Vagnozzi, l’allenatore che ha raccolto l’eredità di Riccardo Piatti. Il quarto miglior giocatore del mondo – i video circolati sui social in queste settimane lo testimoniano – si sta dando un gran da fare. Ha stupito tutti il fatto che si allenasse anche di domenica a dicembre, ma chi lo segue da un po’ e ha capito il suo temperamento sa bene che Sinner, appannaggio di mamma Siglinde e papà Hanspeter, è un gran lavoratore. Con uno Slam da inseguire e un trono da conquistare, figurarsi quanto possa importargliene delle vacanze di Natale e dei giorni segnati in rosso sul calendario.

Tanto più che qualcuno lo ha raggiunto nelle scorse ore ad Alicante, per fargli compagnia durante questa intensa fase dedicata alla preparazione invernale. Da questo momento in poi, quindi, il nativo di San Candido sarà in ottima compagnia, in questo periodo pre-natalizio, nella mite Spagna. E indovinate un po’ chi è corso da lui non appena ha potuto?

Sinner in ottima compagnia: è arrivato ad Alicante

Spiacenti di deludervi: non si tratta di Maria Braccini, o di una nuova e presunta fiamma pronta a far suonare le sirene del gossip. Si tratta di un uomo, più precisamente di un tennista, che nei prossimi giorni si allenerà insieme alla volpe nata tra i monti del Trentino Alto Adige.

Luca Nardi è arrivato ad Alicante nella giornata di martedì e non vede l’ora di scendere in campo con Sinner. “Jannik cerca spesso Luca – ha spiegato al Corriere della Romagna Giorgio Galimberti, che seguirà il pesarese ora che è approdato alla Tennis Academy che porta il suo nome, a Cattolica – sicuramente c’è un motivo, per la qualità del suo tennis, per il carattere e alcune similitudini positive”.

Che Sinner veda in Nardi un suo potenziale erede? Probabile. Di certo lo ritiene all’altezza dei suoi colpi e dei suoi ritmi, avendo deciso di accoglierlo ad Alicante e di allenarsi insieme a lui. E toccherà a Luca, adesso, dimostrargli che non si è sbagliato.