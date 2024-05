10eLotto boom, dodicimila euro grazie a questa modalità

10eLotto boom, un utente si è messo in tasca una cifra cospicua scegliendo una particolare opzione: la città fortunata è Milano.

Due “colpacci” nel giro di poche ore. Entrambi nella stessa regione, finita dritta in cima alla classifica delle più fortunate della settimana. Stiamo parlando della Lombardia, la più popolosa d’Italia con ben 9 milioni di abitanti. Anzi, in questo caso sarebbe forse corretto parlare di provincia, visto che le due importanti vincite verificatesi al 10eLotto nei giorni scorsi hanno riguardato il capoluogo Milano e il suo hinterland.

La cittadina in questione è Rho, a pochi passi dalla metropoli meneghina. Un fortunato utente si è portato a casa ben 50mila euro a fronte di una spesa di soli due euro, come riporta il sito Agimeg.it. A Milano, invece, un giocatore ne ha intascati 12mila e 500 scegliendo la modalità Frequente, ossia quella che si gioca ogni 5 minuti e che è presente tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59. Il gioco del 10eLotto, tra i più gettonati in assoluto in quest’ultimo periodo, propone diversi tipi di giocate. Oltre alla modalità sopracitata, c’è anche quella immediata, usufruibile anch’essa in tutti i giorni della settimana e a qualsiasi ora. Infine, si può scegliere anche quella legata al Lotto – un po’ il “grande fratello” del 10eLotto – ed in cui i 20 numeri estratti corrispondono al primo e al secondo estratto di ciascuna ruota, esclusa la nazionale.

10eLotto boom, tutti pazzi per Modalità Frequente e gioco Extra

Senza dimenticare che il 10eLotto propone più d’una soluzione di gioco per aumentare la vincita. Nel caso in cui nella prima estrazione non sia stato estratto nessun numero tra quelli giocati, esiste una sorta di ulteriore “bonus” grazie alla modalità “Gioco opzionale extra”.

Proprio grazie a questa particolare opzione in settimana un utente di Ancona ha vinto 40mila euro centrando tutti e nove i numeri giocati. “A quel punto – ha spiegato al Resto del Carlino il proprietario della tabaccheria dove si è verificata la vincita – al giocatore non resta che confidare nell’estrazione extra dove partecipano tutti e dieci i numeri ed in questo caso ben 9 ne sono stati estratti. Ecco quindi la mega vincita di 40mila euro, vincita della quale il fortunato giocatore era ignaro”.