I pronostici di venerdì 31 maggio: King’s Cup e qualificazioni Europei femminili

I pronostici di venerdì 31 maggio: c’è la finale di coppa in Arabia Saudita tra Al Hilal e Al Nassr e le partite di qualificazione agli Europei femminili.

L’ultimo capitolo della stagione del calcio saudita, a pochi giorni dalla fine di un campionato stradominato dall’Al-Hilal, è l’ultimo atto della King’s Cup, la più importante coppa nazionale. Di fronte ci saranno di nuovo loro, le due squadre che sono arrivate rispettivamente al primo e al secondo posto in Saudi Pro League: i neocampioni dell’Al-Hilal di Koulibaly, Milinkovic Savic e Mitrovic e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

La finale della Coppa del Re dei Campioni – questa la dicitura ufficiale – è di fatto l’ennesimo derby stagionale tra i due club principali (nonché più ricchi) di Riad, con CR7 e compagni che sognano una sorta di rivincita per non restare a digiuno di titoli.

L’Al-Hilal ha chiuso il campionato da imbattuto, dimostrandosi quasi “ingiocabile” per gli avversari. Motivo per cui saranno gli uomini di Jorge Jesus a partire leggermente favoriti in una finale che, ad ogni modo, sembra “interessare” di più all’Al-Nassr: il rischio, infatti, è quello di farsi sfuggire l’ennesimo trofeo, cosa che Cristiano Ronaldo non accetterebbe di buon grado. Le emozioni, insomma, non dovrebbero mancare nella sfida di Gedda: match più aperto del previsto – non è da escludere un pareggio nei tempi regolamentari – e almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Nelle partite di qualificazione agli Europei femminili vittorie probabili per Olanda, Spagna, Serbia, Galles e Belgio, mentre la sfida delle azzurre in trasferta con la Norvegia promette gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Al Hilal-Al Nassr, King’s Cup, ore 20:00

Vincenti

• Serbia (in Serbia-Slovacchia, Qualificazioni Europei femminili, ore 18:00)

• Belgio o pareggio (in Repubblica Ceca-Belgio, Qualificazioni Europei femminili, ore 18:00)

• Spagna (in Danimarca-Spagna, Qualificazioni Europei femminili, ore 19:00)

• Olanda (in Olanda-Finlandia, Qualificazioni Europei femminili, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Danimarca-Spagna, Qualificazioni Europei femminili, ore 19:00

• Germania-Polonia, Qualificazioni Europei femminili, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Norvegia-Italia, Qualificazioni Europei femminili, ore 18:00

• Inghilterra-Francia, Qualificazioni Europei femminili, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Al Hilal-Al Nassr, King’s Cup, ore 20:00