Fognini e Pennetta ai raggi X: commento e replica al vetriolo

Fognini e Pennetta, l’inaspettato commento ha causato una serie di reazioni a catena: risposta piccata da non credere.

La neve che scintilla sotto i raggi del sole, un paesaggio incontaminato, un paio di sci e le persone che più contano. Le vacanze di Fabio Fognini non avrebbero potuto essere più semplici e più vere di così. Niente di troppo artefatto, nulla di eccessivamente lussuoso: la natura, la famiglia e niente più.

L’ideale per ricaricare le pile dopo un rush finale molto movimentato e dopo una chiusura di stagione che ha mandato a monte tutti i programmi del tennista ligure. Che, lo ricordiamo, dopo aver vinto il Challenger di Valencia mentre gli altri azzurri conquistavano la Coppa Davis nella vicina Malaga, era volato a Maia per conquistare qualche altro punto e guadagnare terreno nel ranking. Cosa che gli serviva per evitare di dover passare, in occasione dell’imminente Australian Open, dalle qualificazioni. Un problema al polpaccio lo ha però costretto a ritirarsi, con tutto ciò che ne conseguirà.

La prossima stagione, benché nelle ultime settimane Fognini avesse dato qualche cenno di ripresa, potrebbe dunque essere ancor più ostica di quella sulla quale è definitivamente calato il sipario. Ci si penserà a tempo debito, però. Adesso è tempo di vacanze e di relax e la sola cosa alla quale Fabio vuole pensare è, appunto, la sua bellissima famiglia.

Fanno i conti in tasca a Fognini e Pennetta: risposta da Oscar

Fognini e Flavia Pennetta si sono recati sulle Alpi Marittime, più precisamente a Limone Piemonte, per godersi la neve e l’atmosfera delle piste. Una vacanza tutto sommato semplice e non troppo pretenziosa, dicevamo, eppure qualcuno ha avuto comunque qualcosa da obiettare.

Tra i commenti agli scatti che la coppia ha pubblicato su Instagram per documentare questo break pre-natalizio, uno fra tutti ha attirato l’attenzione. Quella dei lettori, sì, ma anche quella dello stesso Fabio, che ha ben pensato di replicare personalmente. “Ma avete tutti questi soldi – si legge nel commento incriminato – da non fare una cippa dalla mattina alla sera?“.

“Io sì… – ha risposto Fognini, calcando un po’ la mano e cercando di provocare il leone da tastiera che pretendeva di far loro i conti in tasca – Perché così curioso?“. Una risposta ironica, ma al tempo stesso piccata e al vetriolo, che ha messo tutti d’accordo. Molti utenti si sono complimentati con lui per l’eleganza della sua replica, mentre altri hanno invitato il “commentatore” finito nel mirino a scaricare il suo odio da qualche altra parte e non su due persone che, tra sport e famiglia, si sono sempre date un gran da fare.