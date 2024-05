Lotto, bastano 3 numeri per vincere 57mila euro

Lotto, sapevi che bastava indovinare solamente tre numeri per ambire a una cifra del genere? Tutto quello che c’è da sapere.

La seconda estrazione settimanale del Lotto e del Superenalotto ha regalato sorrisi e soddisfazioni a non finire. Otto persone, per quanto riguarda il gioco del Superenalotto, si sono divise il premio più grosso in palio dopo il 6 ed il 5+1. Hanno fatto 5 e hanno portato a casa 21mila 533,69 euro ciascuno. Ed è andata ancor meglio, a livello di quote, per quanto riguarda l’altro storico gioco tutto italiano.

L’ultimo concorso del Lotto ha premiato un giocatore, che preferisce per ovvie ragioni rimanere anonimo, con un premio davvero molto consistente, più alto delle somme che si vincono generalmente nell’ambito di questo gioco. Iniziamo col dire che il fortunatissimo Gastone baciato dalla dea bendata ha giocato la sua combinazione nel comune di Cividate Camuno, in provincia di Brescia, più precisamente nella Val Camonica.

In vista dell’estrazione settimanale di giovedì 30 maggio, si era recato in ricevitoria e aveva deciso di puntare su dei numeri sulla ruota di Venezia. Mai pensando, forse, che la fortuna in quel caso lo avrebbe finalmente assistito, permettendogli di portare a casa una cifra sensazionale. Il giocatore in questione ha centrato un terno, con i numeri 11, 13 e 70, che gli è valso la bellezza di 57,5mila euro.

Lotto, Venezia è sempre una buona idea

La Val Camonica non è stato il solo lembo d’Italia ad aver gioito, in occasione di questa estrazione. Anche a Breno, sempre in provincia di Brescia, qualcuno avrà modo di stappare lo spumante e di brindare alla bella sorpresa che il destino ha deciso di fargli.

Non parliamo di una cifra alta quanto quella vinta a Cividate Camuno, ma è anche vero che non capita tutti i giorni che un 12mila 500 euro cadano dal cielo così. Tanto ha fruttato la combinazione di questo altro, fortunato, giocatore. Più in generale, dal report, si evince chiaramente che la Lombardia non ha modo di lamentarsi dell’andamento dell’estrazione che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Nella provincia di Milano si è assistito ad una tripletta niente male: qualcuno ad Abbiategrasso ha vinto 12mila 950 euro, mentre due vincite da 12mila 500 euro ciascuna sono state registrate a Nerviano. Altre tre, rispettivamente di 22,5mila, 13,5mila e 11,2mila euro, hanno fatto felici Caserta, Termoli e Bordighera. In totale, conti alla mano, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,5 milioni di euro in tutto il Bel Paese. Da quando è iniziato il 2204, ha assegnato 535,536 milioni.