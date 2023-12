Osasuna-Rayo Vallecano, Liga: tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Rayo Vallecano è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La diciassettesima giornata della Liga spagnola, campionato che vede in testa da solo il Girona che non smette di stupire e che lo scorso weekend ha battuto in trasferta il Barcellona, si apre con l’anticipo tra Osasuna e Rayo Vallecano: due squadre che hanno una classifica abbastanza tranquilla e che sono accomunate da una cosa.

Sì, entrambe non vincono una partita in campionato da diverso tempo. I padroni di casa dal 20 ottobre contro il Granada; gli ospiti dal 22 ottobre in trasferta contro il Las Palmas. Si direbbe che sia arrivato il momento di cambiare marcia, di dare un senso diverso ad una stagione che comunque per ora è nelle aspettative. Ma sarà difficile per entrambe, ovviamente, riuscire a centrare i tre punti.

Certo, c’è da dire una cosa: nelle ultime cinque uscite che andiamo ad analizzare, l’Osasuna ha piazzato tre pareggi e una sola sconfitta tra le mura amiche, quella appunto contro la squadra capolista. E ci può stare, visto che il Girona non sta facendo prigionieri in questo periodo. E allora se dovessimo dire chi, in questo momento, può davvero prendersi – ma servirebbe una giocata, di quelle importanti – i tre punti, opteremmo per la truppa che gioca davanti ai propri tifosi.

Difficile pensare in questo match che il Rayo Vallecano possa tornare a casa con l’intera posta in palio. Anche se gli ospiti hanno pareggiato 0-0 al Bernabeu contro il Real Madrid di Ancelotti prima dell’ultima sosta per le nazionali. Fuori casa si difendono bene gli uomini guidati da Rodriguez. Ma per il resto fanno poco.

Come vedere Osasuna-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Osasuna-Rayo Vallecano, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La gara non promette tutto questo spettacolo, e potrebbe regalare meno di tre reti complessive. Occhio al colpo dell’Osasuna.

Le probabili formazioni di Osasuna-Rayo Vallecano

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Catena, D Garcia, Cruz; Oroz, Torro, M Gomez; Ruben Garcia, Budimir, Avila.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; U Lopez, Valentin; Palazon, De Frutos, A Garcia; De Tomas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0