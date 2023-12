Leclerc non può credere ai suoi occhi: 2024 nuovo incubo Ferrari

Leclerc non può credere ai suoi occhi: il pilota monegasco si appresta a vivere un altro 2024 da incubo. Non ci sono davvero possibilità

Il Mondiale di Formula Uno si è da poco concluso con una certezza: Max Verstappen è il più forte al momento e con la sua Red Bull fa quello che vuole. Il pilota e la sua macchina nel corso di una stagione stradominata dalla prima gara sono sembrati più volte una cosa sola: ed è anche per questo che solamente una volta in stagione (Sainz) i piloti della Red Bull non sono saliti sul gradino più alto del podio. Un’annata davvero incredibile.

Nella prima settimana di marzo, precisamente il 2, dopo tre mesi di vacanza, si ricomincerà a correre. In Bahrain è in programma lo start del nuovo Mondiale e tutti sperano che la Ferrari possa riuscire a tirare fuori qualcosa di straordinario. Magari, intanto, cercare di vincere qualche gara in più. E poi chissà, magari rimanere in corsa anche per il titolo Mondiale che da tre anni a questa parte è un dominio Red Bull. Molto facile a dirsi, assai più difficile a farsi. E secondo i quotisti di Bet365 di possibilità per le Rosse, e soprattutto per Leclerc, di insidiare Verstappen, non ce ne stanno proprio.

Leclerc, il 2024 nuovo incubo

Sì, proprio così. Potrebbe essere un’altra annata terribile per il ferrarista e per la sua macchina se venissero confermate quelle che sono le previsioni che circolano in questo momento. Addirittura Leclerc in questo momento partirebbe alle spalle non solo di Verstappen (quotato a 1,25 volte la posta, padrone indiscusso), ma anche dietro a Norris (7,50) ed Hamilton (12).

Il ferrarista, nelle quote che sono visibili sul sito citato prima, è il quarto: una sua vittoria del Mondiale il prossimo anno vale la bellezza di 21 volte la posta. E l’altro pilota della Ferrari? Sainz in questo momento si potrebbe giocare a 41: alle spalle di Piastri, Russell e Alonso. Insomma, i sogni di gloria sono davvero lontani.