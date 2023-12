Formazioni ufficiali Roma-Sheriff: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Sheriff, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per l’ultima gara della fase a gironi. Ecco le scelte dei due allenatori.

Tutto pronto all’Olimpico per la sfida tra Roma e Sheriff. Reduce da un periodo di forma importante, la compagine di José Mourinho cerca l’ultimo acuto della sua fase a gironi per provare ad alimentare la velleità di agguantare in extremis il primo posto del proprio raggruppamento. Per farlo, però, Lukaku e compagni non saranno padroni del proprio destino e dovranno attendere anche l’esito della gara che vede protagonista lo Slavia Praga.

La gestione delle forze anche alla luce delle diverse assenze è stato uno dei temi della vigilia in casa giallorossa. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori in vista del match:

ROMA (3-5-2): Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Belotti.

SHERIFF (3-5-2): Koval, Apostolakis, Tovar, Garananga, Barolo, Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga, Ankeye, Ngom Mbekeli.

Roma-Sheriff, il pronostico marcatori

Il divario tecnico tra le due formazioni è evidente. La Roma non dovrebbe riscontrare troppe difficoltà nel trovare la via del gol. A tal fine, occhio alla voglia di rivalsa di Andrea Belotti. Il “Gallo”, che sarà titolare nel corso della prossima sfida di campionato contro il Bologna, vuole sfruttare l’impegno europeo per lanciare un segnale importante a Mourinho. Sgravato del lavoro spalle alla porta che ricadrà su Lukaku, l’ex capitano del Torino potrebbe avere quella lucidità sufficiente per presentarsi in zona clou. Sia di testa che di piede Belotti ha dimostrato di essere un fattore in questa stagione.

L’opzione Belotti marcatore è sicuramente da prendere in considerazione, ma occhio alle sorprese. Aouar, ad esempio, con un inserimento dei suoi potrebbe trovare spazio per mettere a segno almeno un gol. Il franco algerino, che finora non ha inciso come avrebbe voluto, sembra essersi lasciato alle spalle la lunga sequenza di infortuni che ne hanno tormentato la prima parte di stagione. La gara contro lo Sheriff potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Sheriff

Come già ribadito, saranno i padroni di casa a tenere in mano le redini del gioco e a creare le migliori occasioni. Sia Renato Sanches che Karsdorp, sotto questo punto di vista, potrebbero scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Il portoghese vuole rilanciarsi mentre l’ex Feyenoord, che spesso si presenta dalle parti avversarie, potrebbe trovare quella lucidità con la quale far male a Koval. Occhio anche a Cristante, che in questa stagione si è spesso messo in evidenza con inserimenti di un certo tipo da situazioni da calcio da fermo. Sul fronte opposto, in ottica tiratore, la candidatura di Ricardinho sembra essere tra le più credibili. Infine, rischiano il cartellino giallo Tovar e Barolo, spesso disattenti in alcune letture. Soprattutto il difensore centrale potrebbe incappare in una giornata no contro un avversario del calibro di Lukaku.