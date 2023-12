Lotterie e Gratta e Vinci, questa regione sta sbancando: c’è un motivo

Lotterie e Gratta e Vinci, c’è una regione in Italia che sta sbancando: ma ovviamente c’è un motivo che è ben chiaro a tutti

L’anno sta per terminare e così come vi abbiamo raccontato un poco di settimane fa, parlando del Piemonte, che in pochi mesi ha piazzato una doppia vincita milionaria con il Vinci in Grande, il tagliando da 25 euro che mette in palio come premio massimo 6milioni di euro, adesso dobbiamo sottolineare come un’altra regione, sempre nel nord Italia, sta riuscendo a sbaragliare la concorrenza.

Parliamo della Lombardia, che tra lotterie e Gratta e Vinci sta regalando ai propri abitanti somme elevate. Nell’ultima edizione del 1oeLotto, ad esempio, il podio è stato tutto per una delle regioni più importanti in Italia. “A prendersi la scena è Bedizzole, piccolo Comune di 12mila abitanti della provincia di Brescia, in cui è stato realizzato un ‘9’ da 100mila euro a fronte di una giocata da soli 4 euro. Al secondo posto ci sono i 52mila euro vinti a Grandate, in provincia di Como, grazie alle estrazioni speciali, ovvero quelle che si effettuano dalle 16:05 alle 18:00 e la puntata minima è di due euro. A Brugherio, in provincia di Monza-Brianza, sono stati vinti 20mila euro. Infine, a Meda (MB) è stato centrato un ‘8’ da 5.201 euro”. Questo si legge su Agimeg.it, e ovviamente non è finita qui.

Lotterie a Gratta e Vinci, la Lombardia padrona

In provincia di Monza e Brianza invece, c’è stata una vincita clamorosa con l’estrazione del Lotto: il paese è Concorezzo, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna vincente sulla ruota di Genova che gli ha regalato la bellezza di 50.596 euro con una puntata complessiva di 5 euro. Mentre a Morbegno, in provincia di Sondrio, è stato centrato un terno sulla ruota Nazionale in questo caso di 11.875 euro. Incredibile.

Ma perché tutte queste vincite in Lombardia? Evidente che sia un motivo prettamente statistico, dovuto al fatto che è una delle regioni che ha una grande densità abitative. Ed è anche per questo che Piemonte, Lazio e Campania sono vicine come vincite. Più persone ci sono, più giocano, maggiori sono le probabilità di vincita. Tutto abbastanza normale.