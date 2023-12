Spezia-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Spezia-Bari è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Un’enorme boccata d’ossigeno per la squadra di D’Angelo. Che però, nonostante l’importante vittoria sul campo dell’Ascoli, rimane lì, nelle zone caldissime della classifica della Serie B e adesso ospita un Bari che fuori casa ha dimostrato, almeno quest’anno, di fare meglio di quando gioca al San Nicola.

Lo scorso fine settimane la Spezia ha conquistato la seconda vittoria della sua tribolata stagione in trasferta, e adesso spera di trovare una certa continuità nei risultati che permetterebbero di guardare con un certo ottimismo al futuro. La rosa che D’Angelo (e che prima Alvini) ha a disposizione, è sicuramente importante per la categoria. Una rosa che non merita la posizione di classifica che ha. Ma i risultati sono quelli che sono, e quelli comandano. E, lo stesso discorso, si potrebbe tranquillamente fare anche per il Bari di Marino, che la scorsa stagione è stato a 4 minuti dalla Serie A strappata via dalla rete di Pavoletti arrivata all’ultimo secondo che ha mandato in paradiso il Cagliari, e che adesso si trova a quattro punti dalla zona playoff. Sì, è vero, la vittoria contro il SidTirol potrebbe essere una vera e propria manna caduta dal cielo, ma è difficile pensare che possa venire fuori in questo match il colpo esterno.

Due squadre che sono convalescenti: che potrebbero vedere da vicino la piena guarigione e che per farlo hanno bisogno soprattutto di una cosa, non perdere. Ecco perché il risultato potrebbe essere scontato.

Come vedere Spezia-Bari in diretta tv e in streaming

Spezia-Bari è in programma venerdì 15 dicembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-Bari

Una gara che potrebbe decisamente regalare un pareggio. Un punto che aiuterebbe entrambe nel percorso di “guarigione” che serve dopo un avvio di stagione negativo che ha portato al cambio di panchina sia nell’uno che nell’altro caso. Match, comunque, da un gol per squadra.

Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amina, Muhl, Nikolaou, Elia; Cassata, Esposito, Bandinelli; Verde, S.Esposito, Kouda.

BARI (4-3-3): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutspupias, Benali, Acampora; Aramu, Sibilli, Achik.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1