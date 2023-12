Rennes-Villarreal, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Rennes-Villarreal è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Mancano solo gli ultimi “ritocchi” all’interno del gruppo F: alla fase ad eliminazione diretta ci vanno Rennes e Villarreal, rispettivamente prima e seconda, e lo scontro diretto del Roazhon Park ci dirà chi si qualificherà direttamente agli ottavi di finale e chi dovrà passare dalla “trappola” degli spareggi con le terze classificate nei gironi di Champions League.

La sfida tra Panathinaikos e Maccabi Haifa è invece una sorta di spareggio per evitare di restare fuori da tutto e giocarsi un’altra chance in Conference League. Tornando al confronto tra francesi e spagnoli, il Villarreal nella scorsa settimana ha fallito l’aggancio in vetta al Rennes, non andando oltre uno scialbo 0-0 contro gli israeliani nel recupero della terza giornata. Motivo per cui il Sottomarino Giallo adesso è costretto a fare il colpaccio in Bretagna per scongiurare i playoff. Viceversa, la squadra di Julien Stephan ha due risultati su tre a disposizione per conservare il primo posto: anche pareggiando resterebbe davanti a tutti, grazie ai due punti di vantaggio sugli uomini di Marcelino.

Uno spareggio per il primo posto

Si tratta di due squadre che nell’ultimo mese hanno cambiato allenatore: Bruno Genesio si è dimesso per motivi personali, venendo sostituito da Stephan.

Secondo cambio invece in casa Villarreal, dopo che Pacheta a settembre era subentrato a Setien: un’avventura durata pochissimo, visto che a metà novembre il club valenciano ha deciso di cambiare di nuovo chiamando Marcelino, reduce dalla breve e burrascosa esperienza al Marsiglia. Con lui in panchina il Villarreal sembra aver cambiato passo ma nell’ultimo fine settimana è arrivata una brutta batosta (0-3) con la Real Sociedad. Sono due invece le sconfitte di fila incassate dal Rennes, battuto da Marsiglia e Monaco e scivolato al tredicesimo posto: no, l’era Stephan non è iniziata sotto i migliori auspici.

Come vedere Rennes-Villarreal in diretta tv e in streaming

Rennes-Villarreal è in programma giovedì alle 18:45 al Roazhon Park di Rennes, in Francia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Rennes-Villarreal anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Due squadre che non se la passano benissimo, con i nuovi allenatori che non sono ancora riusciti a risolvere i problemi. Diamo in ogni caso fiducia al Rennes, che dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta: in Europa League i rossoneri finora sono stati molto solidi ed approfitteranno del momento altalenante del Villarreal. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Rennes-Villarreal

RENNES (3-4-3): Mandanda; Omari, Belocian, Theate; Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, Nagida; Gouiri, Blas, Kalimuendo-Muinga.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Kiko; Akhomach, Capoue, Parejo, Baena; Moreno, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1