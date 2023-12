Union SG-Liverpool, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Union SG-Liverpool è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Un match che ha valore praticamente solo per l’Union Saint-Gilloise. I gialloblù hanno ancora una piccola possibilità di chiudere il gruppo E al secondo posto ed assicurarsi così un posto negli spareggi di febbraio.

I belgi devono innanzitutto battere il Liverpool, già qualificato come primo. E poi sperare che nell’altra sfida, quella tra gli austriaci del Lask Linz e il Tolosa, i francesi abbiano la peggio. Qualsiasi altra combinazione consentirebbe invece ai biancoviola di mantenere la seconda piazza, grazie ai tre punti in più in classifica. Servirà dunque un’impresa agli uomini allenati dall’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin per restare in Europa League e sfidare una delle retrocesse dalla Champions League. Ma, al tempo stesso, c’è da difendere anche il terzo posto, che mette in palio un prezioso “paracadute”: la retrocessione agli spareggi di accesso agli ottavi di Conference League. Il Lask, nonostante sia ultimo e quasi spacciato, ha soli due punti in meno rispetto all’Union Saint-Gilloise e con una vittoria contro il Tolosa potrebbe scavalcarlo, eliminandolo da tutto.

Serve un’impresa ai belgi

La sensazione è che molto dipenderà dalle motivazioni della squadra di Jurgen Klopp, per la quale questa partita è più che altro un fastidio, visto che la priorità assoluta al momento è il campionato.

Il Liverpool in ogni caso ha dimostrato di poter dominare un girone (4 vittorie e un solo ko) anche schierando le seconde linee, assicurandosi il primo posto con due turni d’anticipo e in Belgio difficilmente regalerà qualcosa. I Reds nell’ultimo fine settimana si sono presi la testa della classifica della Premier League, battendo il Crystal Palace nel finale (1-2) ed approfittando della sconfitta dell’Arsenal contro l’Aston Villa. Inutile dire che la loro testa è esclusivamente alla sfida di domenica prossima con il Manchester United. Non se la passa male neppure l’Union che in Belgio, tra campionato e coppa, viene da tre vittorie di fila.

Come vedere Union SG-Liverpool in diretta tv e in streaming

Union SG-Liverpool è in programma giovedì alle 18:45 al Lotto Park di Anderlecht, in Belgio. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Union SG-Liverpool anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La squadra di Blessin non può pensare di speculare come fece all’andata (2-0) ma stavolta dovrà adottare un atteggiamento diverso e cercare di aggredire il Liverpool. I Reds restano favoriti ma è improbabile che riescano a tenere anche la porta inviolata. Il match potrebbe accendersi nella ripresa, verosimilmente più prolifica rispetto al primo tempo.

Le probabili formazioni di Union SG-Liverpool

UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Amani, Rasmussen, Puertas, Lapoussin; Amoura, Nilsson.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Quansah, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Jones; Elliott, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2