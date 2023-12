Bayer Leverkusen-Molde, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Molde è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Domenica scorsa il Bayer Leverkusen ha gettato alle ortiche una grande occasione e cioè quella di ampliare il distacco nei confronti del Bayern Monaco, unica squadra a tenere il ritmo delle Aspirine di Xabi Alonso in Bundesliga. I rossoneri non sono riusciti ad approfittare del clamoroso scivolone dei bavaresi in casa dell’Eintracht Francoforte (5-1), pareggiando 1-1 contro il sorprendente Stoccarda.

Il Bayern, che deve ancora recuperare la sfida con l’Union Berlino rinviata per neve, ora è a -4 dal Werkself ma in caso di vittoria contro i capitolini salirebbe a -2. Per il Bayer Leverkusen è il secondo pareggio consecutivo dopo quello con il Borussia Dortmund (1-1), inframezzato dal 3-1 rifilato al Paderborn in Coppa di Germania. Il rallentamento c’è stato, era impensabile che continuasse quel filotto di vittorie ma bisogna dire che si è alzato anche il coefficiente di difficoltà, visto che squadre come Dortmund o Stoccarda occupano rispettivamente il quinto e il terzo posto in graduatoria. È filato tutto liscio invece nella fase a gironi dell’Europa League, dove le Aspirine sono ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate, già certe della qualificazione agli ottavi di finale ed ovviamente del primo posto.

Molde costretto a vincere

Quattordici gol segnati e soltanto due subiti per un Leverkusen che non ha lasciato neppure le briciole agli avversari e che nell’ultimo turno sarà “arbitro” del duello a distanza tra Qarabag e Molde, entrambe ancora in corsa per il secondo posto.

Saranno i norvegesi a fare visita al Bayer, con un unico risultato a disposizione: la vittoria. Il Molde, infatti, oltre a cercare di evitare la sconfitta in Germania, dovrà sperare in un sussulto degli svedesi dell’Hacken, ultimi in classifica a quota zero punti e già eliminati. In caso di arrivo a pari punti con gli azeri infatti – al momento le due squadre sono appaiate a quota 7 – ad avere la meglio sarebbero i caucasici per via degli scontri diretti.

Come vedere Bayer Leverkusen-Molde in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e Molde è in programma giovedì alle 18:45 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-Molde anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La priorità del Bayer Leverkusen in questo momento è il campionato ma sarebbe un errore pensare che la squadra di Alonso non onori l’impegno di coppa. Il Molde ha sicuramente più motivazioni dei tedeschi ma la prospettiva di un colpaccio dei norvegesi alla BayArena non è molto realistica: probabile, tuttavia, che riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Molde

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Stanisic, Kossounou, Tapsoba, Hincapie; Xhaka, Andrich; Tella, Hlozek, Hofmann; Boniface.

MOLDE (5-3-2): Petersen; Lovik, Ellingsen, Oyvann, Haugan, Haugen; Eriksen, Breivik, Grodem; Berisha, Eikrem.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1