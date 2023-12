Slavia Praga-Servette, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Slavia Praga-Servette è un match valido per la sesta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Con la vittoria sulla Roma, e con una differenza reti migliore, lo Slavia Praga, che ospita il Servette che ha già staccato il pass per la Conference League, ha la possibilità enorme di chiudere davanti alla squadra di Mourinho ed evitarsi lo spareggio contro una formazione che scenderà dalla Champions League.

E quindi non ci sono dubbi, e non ce ne possono essere, su quello che sarà il risultato finale di questo match. Non tanto e non solo per le motivazioni, evidentemente differenti tra le due squadre che nel tardo pomeriggio di giovedì scenderanno in campo, ma anche per quello che è stato il cammino europeo fino al momento. Lo Slavia, inoltre, con una prestazione davvero importante appunto contro i giallorossi di Mou, ha dimostrato di poter creare molti fastidi anche alle altre big (quasi a tutte, onestamente) che giocano in Europa League. Vero è che la Roma, in quel match, ha tutto fatto tranne che giocare da Roma, però il risultato venuto fuori è un segnale che non può essere non preso in considerazione.

Quindi? Quindi è una partita, questa, abbastanza scritta. Non ci sono motivi, anche perché il Servette non ha nulla da chiedere, per pensare che possa venire fuori un risultato diverso da una vittoria interna.

Come vedere Slavia Praga-Servette in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Slavia Praga-Servette, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il sesto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara che lo Slavia Praga vincerà senza problemi e magari senza nemmeno subire reti. La sensazione è che i padroni di casa – così come altre volte hanno fatto tra le mura amiche – possano non solo vincere ma pure mantenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Servette

SLAVIA PRAGA (4-4-2): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu; Jurecka; Van Buren, Chytil.

SERVETTE (3-5-2): Frick; Tsunemoto, Severin, Rouiller, Baron; Stevanovic, Ondua, Cognat, Bolla; Kutesa, Bedia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0