LASK Linz-Tolosa, Europa League: tv, formazioni, pronostici

LASK Linz-Tolosa è un match valido per la sesta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Ne hanno perso quattro su cinque, fino al momento, gli austriaci del LASK Linz: ma nonostante questo sono ancora in corsa, almeno, per cercare di prendersi un piazzamento in Conference League nella seconda parte di stagione. Sì, è davvero difficile, ma l’aritmetica non lo condanna proprio. Anzi.

Potrebbe bastare una vittoria al LASK, anche se non è padrona del proprio destino la formazione bianconera, visto che dovrebbe sperare anche che un Liverpool già qualificato vinca contro il Royale Union SG. E questo risultato ci potrebbe stare, ovviamente. Ma è anche importante dire che non è che il Tolosa sia l’ultima arrivata. I francesi infatti sono secondi nel girone e basta un pareggio per essere sicuri di andare avanti nella manifestazione. Ma, oggettivamente, visto che la differenza reti è migliore rispetto al Royale Unione SG, possiamo tranquillamente affermare che i giochi sono fatti.

Ed è per questo che decidiamo di dare fiducia agli austriaci che potrebbero prendersi davvero una qualificazione alla Conference insperata. E forse anche immeritata visto il cammino fatto fino al momento. Ma i conti, si sa, si fanno solamente alla fine.

Come vedere LASK Linz-Tolosa in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara LASK Linz-Tolosa, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il sesto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Ovviamente molto dipenderà da quello che succederà nell’altro campo e nella sfida del Liverpool. Ma se dovessero arrivare notizie positive per entrambe – com’è altamente probabile – è evidente che alla fine il LASK potrebbe mettere tutto in campo per prendersi tre punti che significherebbero Europa League.

Le probabili formazioni di LASK Linz-Tolosa

LASK LINZ (3-5-2): Lawal; Zieris, Andrade, Taloverov; Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello; Zulj; Ljubicic, Usor.

TOLOSA (4-3-3): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Spierings, Casseres, Diarra; Donnum, Dallinga, Magri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0