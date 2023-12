Sporting CP-Sturm Graz, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Sporting CP-Sturm Graz è un match valido per la sesta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Occhio al possibile colpo esterno. Perché lo Sturm Graz, che vola in Portogallo per affrontare lo Sporting CP già qualificato al prossimo turno (ma dietro all’Atalanta, quindi giocherà lo spareggio), ha un solo risultato a disposizione se vuole, non pensare, all’altro match del girone: quello della squadra di Gasperini contro il Rakow.

Gli ospiti infatti sono appaiati a 4 punti in classifica ma adesso sarebbero in Conference League grazie agli scontri diretti. Questo non basta, ovviamente, per essere del tutto tranquilli e siccome le motivazioni potrebbero fare la differenza, non ci stupiremmo del tutto se, da questo match, uscisse un clamoroso 2 finale in schedina. Certo, lo Sporting praticamente dovrebbe non giocare, oppure pensare al campionato: e siccome il tecnico anche un poco di turnover lo potrebbe fare, allora occhio sì, ad una possibile vittoria ospite. All’andata lo Sporting si è imposto per 2-1: un altro segnale, questo, che per lo Sturm Graz servirebbe una vera e propria impresa. Che però come detto e per i motivi che vi abbiamo spiegato, ci potrebbe davvero stare. A meno che, poi, non arrivino per il club ospite delle buone notizie: e vale a dire una vittoria dell’Atalanta sul Rakow.

Come vedere Sporting CP-Sturm Graz in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Sporting CP-Sturm Graz, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il sesto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra: sì, nonostante lo Sporting non abbia più nulla da chiedere a questo girone, un gol in casa lo dovrebbe comunque riuscire a fare. Partita che però potrebbe vedere la vittoria dello Sturm Graz, che ha seriamente bisogno di questi punti per centrare, almeno, la qualificazione agli spareggi di Conference League.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Sturm Graz

SPORTING CP (3-4-3): Israel; Eduardo Quaresma, Luis Neto, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Essugo, Hjulmand, Nuno Santos; Geny Catamo, Paulinho, Trincao.

STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg; Prass, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Horvat; Sarkaria, Jatta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2