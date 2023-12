Betis-Rangers, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Betis-Rangers è un match valido per la sesta giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Guarda con estremo interesse a questa partita anche lo Sparta Praga, terza incomoda in questo girone, e andiamo a scoprire perché. La classifica del gruppo C recita: Betis 9 punti, Rangers 8, Sparta 7 e Aris 4. Insomma, anche gli ultimi possono ancora sperare, vincendo con due gol di scarto, di staccare il pass almeno per la Conference. Ma è difficile e poi è un altro discorso.

Quello che ovviamente adesso andiamo ad analizzare è il match in questione, che evidentemente, visto che i punti in palio sono pesanti, vede favorita la formazione di casa. Che ha perso all’andata, in Scozia (1-0) e che quindi vuole anche prendersi una rivincita che potrebbe anche spedire i Rangers in Conference League.

Poco turnover per Pellegrini, che sa benissimo come chiudere al primo posto permetterebbe di non pensare allo spareggio dell’anno prossimo contro una formazione pronta a scendere dalla Champions League. E viste le squadre che potrebbero essere incrociate, allora è meglio evitarlo. Non ci sono dubbi che i Rangers cercheranno in tutti i modi di vincere, anche perché pure per loro l’obiettivo è identico. Ma non ci sono dubbi che in campo c’è una squadra più forte, ed è quella spagnola.

Come vedere Betis-Rangers in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Betis-Rangers, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il sesto turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Vittoria del Betis. Quasi certa. Troppo netto il divario in campo tra le due squadre in una partita che gli spagnoli dovrebbero condurre in porto senza particolari problemi nonostante la sconfitta nel match d’andata.

Le probabili formazioni di Betis-Rangers

BETIS (4-3-3): Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Juan Miranda, Abner; Marc Roca, Guardado, Isco; Diao, Borja Iglesias, Ezzalzouli.

RANGERS (4-3-3): Butland; Tavernier, Souttar, Balogun, Barisic; Lundstram, Cifuentes, Cantwell; McCausland, Dessers, Sima.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0