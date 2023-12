I pronostici di mercoledì 13 dicembre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 13 dicembre: si chiude la fase a gironi di Champions League, in campo anche Lazio e Milan.

Si chiude stasera la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, in campo i gruppi E, F, G e H. In quello E la Lazio va a caccia del primo posto sul campo dell’Atletico Madrid, consapevole che l’impresa riuscirebbe solo in caso di vittoria. Ecco perché i gol presto o tardi dovrebbero arrivare.

Il girone più ingarbugliato è quello del Milan, che può ancora qualificarsi per gli ottavi di finale a patto di battere il Newcastle in trasferta con contemporanea sconfitta del PSG sul campo del Borussia Dortmund. Il Newcastle è in emergenza e i rossoneri proveranno ad approfittarne, ma non sarà facile centrare l’intera posta in palio.

Pronostici altre partite

Posizioni cristallizzate nel gruppo G dove Lipsia e Manchester City dovrebbero vincere ancora, nel gruppo H al Porto basterà evitare la sconfitta per accedere agli ottavi di finale al posto dello Shakhtar Donetsk, mentre al Barcellona basterà un pareggio per assicurarsi il primo posto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Celtic-Feyenoord, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Lipsia (in Lipsia-Young Boys, Champions League, ore 18:45)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Lazio, Champions League, ore 21:00)

• Celtic o pareggio (in Celtic-Feyenoord, Champions League, ore 21:00)

• Porto (in Porto-Shakhtar Donetsk, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Lipsia-Young Boys, Champions League, ore 18:45

• Stella Rossa-Manchester City, Europa League, ore 18:45

• Newcastle-Milan, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno due gol nel secondo tempo

• Borussia Dortmund-PSG, Champions League, ore 21:00

• Newcastle United-Milan, Champions League, ore 21:00

• Atletico Madrid-Lazio, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Stella Rossa-Manchester City, Europa League, ore 18:45

• Borussia Dortmund-PSG, Champions League, ore 21:00

• Newcastle United-Milan, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Celtic vincente (in Celtic-Feyenoord, Champions League, ore 21:00)