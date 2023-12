Newcastle-Milan, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Newcastle-Milan è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Milan rischia di aver perso definitivamente il treno che conduce agli ottavi di finale della Champions League dopo la sconfitta interna patita due settimane fa contro il Borussia Dortmund. La serataccia di San Siro, coi rossoneri sconfitti 3-1 dai tedeschi, complica il percorso europeo della squadra di Stefano Pioli, che in una vibrante ultima giornata della fase a gruppi non sarà padrone del proprio destino.

La classifica del cosiddetto “girone di ferro” attualmente vede il Borussia davanti a tutti con 10 punti e la qualificazione già in tasca: nel penultimo turno non sono stati sanciti altri verdetti e sia Psg (7 punti), che Milan e Newcastle (fermi a quota 5) non sono ancora sicuri di prendere parte alla fase ad eliminazione diretta. Una vittoria, dunque, non basterà per raggiungere l’obiettivo ottavi: il Diavolo, oltre dover fare bottino pieno a St. James’ Park, deve sperare che il Borussia Dortmund abbia la meglio su Mbappé e compagni. Se Milan e Psg dovessero arrivare a pari punti sarebbero i rossoneri ad avere la peggio a causa della peggiore differenza reti negli scontri diretti (3-0 al Parco dei Principi e 2-1 a San Siro).

Discorso diverso per il Newcastle, che contro i campioni di Francia è in vantaggio negli scontri diretti. Impossibile dunque fare calcoli, senza dimenticare che in ballo c’è anche il “paracadute” dell’Europa League, riservato solo a chi chiuderà al terzo posto.

Un pari non serve a nessuno

Un match cruciale, insomma, per Pioli e i suoi uomini, che in una notte si giocano tutto. E si gioca parecchio anche lo stesso allenatore, sempre più sulla graticola.

Il Milan, infatti, sabato scorso è tornato a perdere anche in campionato dopo tre risultati utili consecutivi arrendendosi nello scontro diretto all’Atalanta di Gasperini. I rossoneri erano riusciti a riacciuffare la Dea nel finale grazie ad una rete di Jovic, ma il gol di Muriel all’ultimo respiro (3-2) ha regalato tre punti di platino ai bergamaschi, facendo precipitare il Diavolo a -9 dall’Inter capolista e a -7 dalla Juventus seconda. Non è un momento facile neppure per il Newcastle, che si conferma poco efficace in trasferta: in Premier League i Magpies hanno rimediato due brutte sconfitte lontano da St. James’ Park, incassando sette gol complessivi tra Everton e Tottenham, segnandone al contempo solamente uno.

I bianconeri per ora devono accontentarsi del settimo posto ma i punti da recuperare sulla quarta iniziano a diventare parecchi (-7). Tra le cause di questo ritmo troppo altalenante ci sono le troppe assenze, tra cui quella dell’ex Tonali, squalificato per la vicenda delle scommesse. Pioli invece ha gli uomini contati in difesa (out Kjaer, Kalulu e Thiaw) e dovrà nuovamente adattare Theo Hernandez nel ruolo di centrale difensivo.

Come vedere Newcastle-Milan in streaming gratis

La sfida tra Newcastle e Milan è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al St. James’ Park di Newcastle, in Inghilterra. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Guai a fidarsi del Newcastle, soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico (anche se in coppa il bilancio è di una vittoria e una sconfitta). La sensazione è che servirà un Milan perfetto per portare via i tre punti dalla trasferta inglese, con la consapevolezza che battere i Magpies potrebbe non bastare. La squadra di Pioli dovrà essere più concreta sottoporta: non lo è stata né contro il Newcastle all’andata, né nelle due sfide con il Borussia Dortmund complicandosi la vita. In ogni caso ipotizziamo un match da almeno una rete per parte a St. James’ Park. Sarà verosimilmente più prolifico il secondo tempo rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Newcastle-Milan

NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Gordon.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Leão, Giroud, Pulišić.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2