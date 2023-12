Atletico Madrid-Lazio, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Lazio è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

La Champions League è stata una sorta di “isola felice” nell’autunno caldo della Lazio. Nella coppa dalle grandi orecchie i biancocelesti hanno strappato la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d’anticipo, totalizzando 10 punti in 5 partite e lasciandosi alle spalle il Feyenoord, avversario ostico che nella passata stagione era stato responsabile dell’eliminazione della squadra capitolina dall’Europa League. Vendetta è dunque compiuta.

Nelle ultime due giornate della fase a gironi è salito in cattedra Ciro Immobile: il capitano è andando a segno sia nella gara di ritorno con gli olandesi all’Olimpico (1-0) sia contro gli scozzesi del Celtic, battuti grazie ad una sua doppietta (2-0). Ora alla Lazio non resta che giocarsi il primo posto nel girone con l’Atletico Madrid di un grande ex della storia biancoceleste come il “Cholo” Simeone, già accolto con tutti gli onori del caso nella sfida di settembre, quella del famoso gol del portiere Provedel a tempo ormai scaduto (1-1). In classifica i Colchoneros hanno un punto in più della Lazio e sarebbero certi di passare come primi sia in caso di vittoria che di pareggio. Alla squadra di Maurizio Sarri serve invece un successo al Civitas Metropolitano per poter scavalcare in classifica i madrileni ed assicurarsi un sorteggio più morbido nella fase ad eliminazione diretta.

Duello per il primo posto

Per compiere un’impresa del genere nell’impianto madrileno dovrà presentarsi la Lazio “di coppa”, quella che ha sbagliato una sola partita (contro il Feyenoord all’andata, 3-1).

Già, perché in campionato Immobile e compagni stanno continuando a deludere: dopo le 2 vittorie striminzite con Cagliari (campionato) e Genoa (Coppa Italia), i biancocelesti sono inciampati a Verona sabato scorso, facendosi riacciuffare dagli scaligeri nel secondo tempo (1-1) e scivolando in decima posizione in classifica. L’ultima affermazione dei capitolini in trasferta risale allo scorso ottobre (quasi due mesi) in casa del Sassuolo. L’Atletico Madrid invece si è imposto 2-1 sull’Almeria, approfittando della sconfitta del Barcellona nel derby con il Girone per riprendersi il terzo posto in classifica. Cinque vittorie nelle ultime sei partite per gli uomini di Simeone, sempre molto solidi. Il tecnico argentino dovrà fare a meno solo degli infortunati Barrios e Lemar, mentre Sarri è alle prese con la solita difesa da reinventare, alla luce delle probabili assenze di Marusic, Patric e Romagnoli.

Come vedere Atletico Madrid-Lazio in diretta tv e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Lazio è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Atletico Madrid-Lazio è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio fuori casa balbetta ed è meno temibile rispetto a quando gioca davanti al proprio pubblico. Il momento della squadra di Sarri, poi, non consente di dare fiducia ai biancocelesti, che al Metropolitano verosimilmente non riusciranno ad evitare la sconfitta. Essendo entrambe già qualificate è lecito attendersi un match potenzialmente divertente, da almeno tre gol complessivi. Ci aspettiamo una ripresa più movimentata.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Lino, Hermoso, Giménez, Witsel, Llorente; Saúl, Koke, De Paul; Griezmann, Morata.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Mario Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1