Berrettini, la strada è in salita: brutte notizie per il romano

Berrettini, adesso è ufficiale: non ci sono buone notizie per l’ex numero 1 d’Italia. Matteo aveva ragione su tutta la linea.

Avrebbe potuto rivendicare il suo ruolo nella Nazionale azzurra e scendere in campo per dare man forte ai suoi compagni di squadra. E invece no. Matteo Berrettini ha preferito rinunciare a giocare in Coppa Davis, piuttosto che forzare i tempi di recupero e rischiare che il problema alla caviglia si acuisse ulteriormente.

Un sacrificio enorme per un atleta come lui, indissolubilmente legato alla maglia dell’Italtennis e bussola per tutta la formazione. Nonché doveroso, come se non bastasse, visto che in ballo c’era il suo rientro nel circuito dopo svariati mesi di assenza per via dell’infortunio in questione. Ma adesso, finalmente, ci siamo. Il tennista romano, che si è separato dal suo allenatore storico e che ha iniziato a lavorare con il suo nuovo coach Francisco Roig martedì mattina, è pronto a tornare in scena e a riprendersi tutto quello che il destino gli ha tolto. Con una marea di ostacoli, però, da aggirare lungo questo tragitto già di per sé molto lungo e tortuoso.

Berrettini sapeva bene, alla luce dell’emorragia di punti scatenata dalla sua lunga assenza, che risalire la china non sarebbe stato facile. Sapeva anche che il suo attuale ranking sarebbe stato un problema, in ottica tornei e Slam. E aveva purtroppo ragione su tutta la linea, come si evince chiaramente dalle notizie che sono circolate nelle scorse ore.

Berrettini, accesso vietato: si entra dal retro

Il martello romano ha annunciato che sarà a Brisbane a fine dicembre e che farà di tutto per entrare nel tabellone principale dell’Atp 250. Essendo al momento al 92esimo posto del ranking Atp, dovrà difatti passare dalle qualificazioni, per far sì il suo nome venga eventualmente inserito nel main draw.

Nel caso in cui dovesse farcela – le qualificazioni sono in programma il 29 e il 30 dicembre – il suo cammino inizierà ufficialmente nell’ultimo giorno dell’anno, quando si alzerà il sipario sull’Atp 250 di Brisbane. Se dovesse conquistare un posto nel tabellone principale, se la vedrà poi con diversi tennisti di pregio, che come lui passeranno dalla capitale del Queensland per sgranchirsi le gambe prima che scocchi l’ora degli Australian Open.

Ci sarà Holger Rune, ma si sono iscritti anche Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Matteo Arnaldi, Ugo Humbert, Sebastian Korda e Sebastian Baez. E ci sarà, soprattutto, Nadal, che pur avendo perso come Berrettini un sacco di punti, per via di un lungo stop, ha ottenuto una wild card per effetto della quale è già nel main draw. L’importanza di chiamarsi Rafael…