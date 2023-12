Berrettini scioglie le riserve: salta Enqvist, ecco chi è il suo nuovo allenatore

Berrettini ha finalmente ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore: ecco chi prenderà il posto di Vincenzo Santopadre.

Un mese e mezzo dopo aver detto addio al suo storico allenatore, Vincenzo Santopadre, Matteo Berrettini ha finalmente sciolto le riserve su colui il quale ne raccoglierà l’eredità. Ci sono stati diversi nomi in pole, in queste settimane, ma nessuno ci aveva visto giusto: il martello romano non ha scelto nessuno di loro.

Non si tratta né di Patrick Mouratoglou e né di Ivan Ljubicic, che nei giorni immediatamente successivi alla separazione dell’ex numero 1 d’Italia dal suo mentore parevano i più accreditati. E non sarà neanche Thomas Enqvist, a gran sorpresa, a sedere sulla panchina del numero 92 al mondo, che è stato per lungo tempo al sesto posto del ranking Atp. Chi aveva messo in giro la voce sullo svedese, però, non aveva tutti i torti.

Pare in effetti che Berrettini avesse pensato subito a lui, nel momento in cui è iniziata la caccia al nuovo coach. Ad Enqvist avrebbe fatto anche piacere, allenarlo, ma alla fine ha dovuto rinunciare per motivi personali che non risultano ancora ben chiari. Da qui, la decisione di orientarsi su un altro profilo ancora.

Berrettini ha scelto: Francisco Roig al posto di Vincenzo Santopadre

La quadra, dicevamo, è stata finalmente trovata. Matteo Berrettini, secondo quanto rivelato qualche minuto fa da Ubitennis, ha ufficialmente un nuovo allenatore: si tratta di Francisco Roig, il 55enne spagnolo che ha fatto parte per 15 anni del team di Rafael Nadal.

Ha lavorato con l’iberico dal 2005 al 2022, ragion per cui non è assolutamente nuovo al circuito maggiore. Prima affiancato zio Toni, poi Carlos Moya: sa bene, insomma, come si affina un talento come quello che Berrettini possiede ma che il destino ha più volte messo a dura prova. Roig e il romano avrebbero iniziato a lavorare insieme proprio stamattina, come riferisce Tennis Italiano, a Montecarlo. E lo spagnolo, naturalmente, accompagnerà il martello capitolino in occasione dell’imminente trasferta australiana. Berrettini intende partecipare all’Atp 250 di Brisbane, ma dovrà passare dalle qualificazioni per accaparrarsi un posto nel main draw.

Speriamo solo, allora, che i frutti del loro lavoro non tardino ad arrivare e che l’ex membro del team di Nadal possa dare a Matteo ciò che negli ultimi tempi è sembrato mancargli: la fiducia in se stesso, nei suoi mezzi e nella sua incredibile forza. Una nuova era, insomma, sta per iniziare: siete pronti per questo Berrettini 2.0?