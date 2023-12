Borussia Dortmund-PSG, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-PSG è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

In testa al famigerato gruppo di ferro, quando mancano soli 90 minuti al termine della fase a gironi, a sorpresa c’è il Borussia Dortmund. L’unica delle tre squadre a staccare il pass per gli ottavi di finale con un turno d’anticipo.

I gialloneri, quatti quatti, hanno fatto meglio dei più quotati Psg, Milan e Newcastle ed ora hanno anche la possibilità di passare come primi ed assicurarsi un sorteggio più agevole – almeno in teoria – nella fase ad eliminazione diretta. Non solo. Nella sfida del Signal Iduna Park contro il Psg gli uomini di Edin Terzic “decideranno” indirettamente il destino dei rossoneri di Stefano Pioli e degli inglesi, costretti a vincere nell’altro match e sperare in un successo dei tedeschi, chiamati a difendere il primo posto dall’assalto dei parigini. Il Borussia Dortmund, infatti, guarda tutti dall’alto verso il basso a quota 10 punti, i francesi ne hanno tre in meno: per passare il turno (e per essere testa di serie a Nyon) il Psg deve dunque vincere obbligatoriamente in Germania; con un pareggio tutto si complicherebbe, perché a quel punto bisognerebbe attendere l’esito della sfida del St. James’ Park.

PSG, con un pareggio rischi

Se dovesse arrivare a pari punti con il Newcastle, si metterebbe malissimo per gli uomini di Luis Enrinque, in svantaggio negli scontri diretti con i bianconeri.

Nel caso in cui a raggiungerli a quota 8 punti dovesse essere il Milan invece sarebbe il Psg ad avere la meglio, in virtù del pesante 3-0 del Parco dei Principi (diventerebbe ininfluente la vittoria rossonera a San Siro per 2-1). I campioni di Francia non devono però fidarsi di una squadra che finora si è esaltata proprio nella coppa dalle grandi orecchie. In campionato è un altro Borussia Dortmund e lo confermano le tre gare senza vittoria che hanno fatto seguito al roboante successo contro il Milan di due settimane fa. La squadra di Terzic ha pareggiato con il Bayer Leverkusen e poi, nel giro di pochi giorni, si è arresa prima allo Stoccarda in Coppa di Germania e successivamente al Lipsia in campionato, scivolando fuori dai primi quattro posti. In patria invece il Psg ha ormai messo la quinta.

Sabato è arrivata un’altra vittoria, stavolta contro il Nantes (2-1), che gli ha permesso di consolidare la vetta e restare a +4 sul Nizza. Borussia senza lo squalificato Emre Can e gli infortunati Haller e Nmecha. Le assenze non mancano neppure in casa Psg. Oltre a Dembélé (squalificato) saranno assenti anche Fabian Ruiz, Mendes, Navas e Kimpembe.

Come vedere Borussia Dortmund-PSG in diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia Dortmund-PSG è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Borussia Dortmund-PSG è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Vietato sottovalutare il Borussia Dortmund, che in Champions finora ha dato il meglio e che con un punto confermerebbe il primo posto. L’unica sconfitta, anche abbastanza netta, subita in coppa dai gialloneri è arrivata proprio con il Psg, che ha molte armi per fare male alla squadra di Terzic. Saranno Mbappé e compagni a dover fare la partita, facendo attenzione alle ripartenze del Borussia. I gol non dovrebbero mancare in una sfida che con ogni probabilità regalerà maggiori emozioni nella ripresa.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

BORUSSIA DORTMUND (4-4-2): Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Hummels, Meunier; Özcan, Brandt, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug, Malen.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kang-in Lee, Kolo Muani, Mbappé.

Borussia Dortmund-PSG: chi vince? Borussia Dortmund

Pareggio

PSG View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2