Conference League, partite 14 dicembre: la guida alle classifiche

Conference League, nella giornata di giovedì sono in programma le sedici partite dell’ultimo turno. Ecco la situazione delle varie classifiche

La prima agli ottavi. La seconda agli spareggi. Ecco, la Conference League si appresta a vivere l’ultimo turno della fase a gironi e andiamo a vedere, classifica alla mano, quello che potrebbe succedere in questi ultimi novanta minuti che potrebbero regalare davvero delle emozioni. E anche dei ribaltoni.

Lille e Bratislava, nel girone A, sono sicure del passaggio del turno. Ampiamente favoriti i francesi per il primo posto, visto che ospitano il Klaksvik.

Genti e Tel Aviv sono le prime. Il Gent ha un punto in più ma deve difendersi nello scontro diretto dell’ultima giornata che sarà giocato a campo neutro. Per il resto le altre due squadre non possono proprio andare da nessuna parte.

Nel gruppo C il Plzen è sicuro del primo posto visto che le ha vinte tutte. Dinamo Zagabria favorita per il secondo posto (occupato al momento con 6 punti) visto che ospita il Ballkani. Una vittoria e passaggio del turno assicurato.

Tutto deciso nel girone D. Club Brugge primo, Bodo secondo. Non c’è niente da fare in questo caso.

Conference League, la situazione

Aston Villa primo, e occhio a questa squadra che può dire la sua fino al termine di questa manifestazione. Il Legia, secondo con 9 punti, ospita l’Az che invece ne ha sei. Un pareggio basta per andare agli spareggi ai padroni di casa.

Sul campo del Ferencvaros, 2-2 al Franchi, la Fiorentina di Italiano si gioca la possibilità di chiudere da prima nel raggruppamento. Serve almeno un pareggio alla Viola per non rischiare lo spareggio. Le altre sono già fuori da tutto.

Tutto deciso anche nel girone G: Paok primo, Francoforte secondo.

Nel girone H, infine, solamente il Trnava è fuori da tutto. E va a giocare contro il Fenerbahce in Turchia. Quindi, Dzeko e compagni, hanno la certezza del passaggio del turno vincendo. Nell’altro match il Nordsjaelland (10 punti), gioca in trasferta contro il Ludogorets (9). Dal primo posto gli ospiti si potrebbero trovare terzi e quindi fuori. Un intreccio incredibile.