Europa League, partite 14 dicembre: la guida alle classifiche

Europa League, nella serata di giovedì si chiude la prima fase della Coppa che lo scorso anno è stata vinta dal Siviglia. Ecco la situazione delle classifiche

Otto gironi. La prima classificata va direttamente agli ottavi di finale, la seconda allo spareggio dei sedicesimi con le retrocesse dalla Champions League,, la terza va in Conference League. Questo è il regolamento dell’Europa League, la coppa che lo scorso anno è stata vinta dal Siviglia in quella finale clamorosa contro la Roma di Mourinho che ancora per i giallorossi grida vendetta. Ma andiamo a vedere quello che potrebbe succedere nell’ultima giornata. E chi sono le squadre che, ancora, sperano in qualcosa.

Nel girone A West Ham e Friburgo, appaiate a pari punti, si giocano il primo posto nel girone con gli inglesi che hanno due risultati su tre a disposizione avendo vinto all’andata. L’Olympiakos invece, che ospita il TSC, con un pareggio è sicuro del passaggio in Conference. Tutto quasi deciso.

Nel girone B, Marsiglia e Brighton hanno già staccato il pass per per la seconda fase. Certo, la squadra di De Zerbi nell’ultimo turno ospita proprio quella di Gattuso e con una vittoria salirebbe al primo posto. L’Ajax invece, in casa, è obbligato a battere l’AEK Atene per andare almeno in Conference e per dare un senso ad una stagione che fino al momento è stata disastrosa.

Contro i Rangers, nel girone C, al Betis in casa basta il pareggio per andare avanti. Una vittoria degli uomini di Pellegrini permettere agli spagnoli di essere sicuri del primo posto evitando così i sedicesimi. Lo Sparta Praga vincendo contro l’Aris, ultimo in classifica ma ancora in corsa per il terzo posto battendo gli avversari con almeno due gol di scarto, sarebbe sicuro di passare il turno approfittando dello scontro diretto tra Betis e Rangers.

Sul campo dello Sturm Graz l’Atalanta può andare anche in vacanza visto che è sicura del primo posto. Anche lo Sporting è sicuro del secondo, mentre Sturm Graz e Rakow si giocano a distanza il passaggio del turno in Conference. Entrambe hanno 4 punti e scontri diretti in parità, con gli austriaci che hanno una migliore differenza reti per un solo gol.

Europa League, la situazione degli altri gironi

Liverpool primo, il Tolosa confermerà il secondo posto con un pareggio o anche perdendo se l’Union non batte i Reds. Il Lask ultimo in classifica può salire in terza posizione battendo il Tolosa se l’Union non batte il Liverpool.

Rennes primo e Villarreal secondo con due punti in meno: Le due squadre si giocano il primo posto in Francia. Ovviamente ai padroni di casa basta il pari per essere certi di questo. Al Panathinaikos in casa, contro il Maccabi, serve almeno un punto per andare in Conference League.

La Roma deve battere lo Sheriff e sperare che lo Slavia perda in casa con il Servette. In questo modo la squadra di Mou potrebbe andare avanti come prima senza passare dallo spareggio. In caso di pareggio dello Slavia, la Roma dovrebbe vincere superando però i cechi nella differenza reti generale, al momento sfavorevole di 4 gol. Difficile se non impossibile. Svizzeri sicuri del terzo posto, comunque.

Il Bayer Leverkusen fino al momento le ha vinte tutte ed è primo. Sicuro. Ospita il Molde la squadra di Xabi Alonso, che ha 7 punti come il Qarabag che però è in vantaggio negli scontri diretti. Questi ultimi contro l’Hacken -ultimo a zero – non dovrebbero avere problemi per centrare la qualificazione, sicura in caso di tre punti.