Sinner atterra Berrettini: clamoroso, nessuno poteva immaginarlo

Con Sinner di mezzo non ce n’è per nessuno: Berrettini sventola bandiera bianca. Tutto è cambiato all’improvviso.

Che l’interesse del pubblico nei confronti del tennis sia cresciuto in maniera esponenziale è sotto gli occhi di tutti. Nonché nelle orecchie di tutti, dal momento che il coro che San Siro ha intonato per Jannik Sinner, in occasione della partita tra il Milan e il Borussia Dortmund di un paio di settimane fa, è stato piuttosto eloquente.

Non esiste più solo il pallone, dunque, nella Penisola italiana. E lo dimostra il fatto che, in concomitanza con l’exploit dell’altoatesino, che si è portato al quarto posto della classifica mondiale, le iscrizioni alle scuole di tennis si siano moltiplicate. Prima ancora di lui c’era riuscito Matteo Berrettini, a riaccendere i riflettori su uno sport nei confronti del quale, in assenza di successi significativi, l’interesse si stava gradatamente spegnendo. C’è una classifica, tuttavia, che rende perfettamente l’idea della portata del fenomeno Sinner. E del modo in cui il nativo di San Candido abbia risvegliato un amore che, evidentemente, ardeva ancora sotto la cenere.

Nelle scorse ore, Google ha pubblicato il rapporto Un anno di ricerche, che raccoglie le parole e le chiavi più cercate nel motore di ricerca. Non in senso assoluto, bensì in relazione all’incremento delle ricerche stesse. E indovinate un po’ chi c’è in cima alla lista dei personaggi che nel 2023 sono stati cercati ancor più che nel 2022?

Sinner vola, ma niente da fare per Berrettini

Sì, sebbene la cosa non ci stupisca affatto, è Janniik Sinner a dominare la classifica stilata da Google relativamente ai personaggi protagonisti di un picco di ricerche nell’anno che sta per volgere al termine.

C’è qualcosa, al di là del dato, su cui vale la pena soffermarsi. Il fatto che l’altoatesino sia in cima sancisce la vittoria del tennis sul calcio e denota, se mai vi fosse bisogno di ulteriori conferme, come lo sport che ha reso famoso Jannik sia sempre più seguito in tutto il mondo. Il nativo di San Candido ha poi atterrato, nel vero senso della parola, un gigante del calibro di Romelu Lukaku, il cui nome è stato il secondo più cercato su Google per via dell’interesse destato dalla scorsa sessione di calciomercato. Ma Sinner ha battuto anche Matteo Berrettini, che lo scorso anno, di questi tempi, viaggiava al sesto posto nel rapporto di Google.

Ecco infine, qui di seguito, dal terzo all’ultimo, gli altri 8 personaggi che completano la classifica: Peppino Di Capri, Shakira, Marta Fascina, Chiara Francini, Elly Schlein, Andrea Giambruno, Francesca Fagnani e Luisa Ranieri.