Champions League, partite 13 dicembre: la guida alle classifiche

Champions League, tra oggi e domani si chiudono i gironi della massima competizione europea. Ecco quello che potrebbe succedere mercoledì 13 dicembre

Giorni importanti per le squadre impegnate in Champions League. Tra oggi e domani, infatti, tutte quelle che ancora sono in gioco cercheranno il passaggio del turno o al massimo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Come sappiamo, infatti, le terze di ogni girone vanno allo spareggio con le formazioni che chiudono seconde nell’altra competizione.

Oggi in campo ci vanno quattro gironi (qui potete trovare la situazione) e domani sera, mercoledì 13 dicembre, tutte le rimanenti. E andiamo a vedere insomma, nel dettaglio, quelle che sono le squadre che necessitano di punti per alimentare i propri sogni di gloria. In campo ci vanno, per le italiane, il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri.

Champions League, la situazione del 13 dicembre

Nel girone G, quello del Manchester City, la truppa di Guardiola è sicura del primo posto mentre il Lipsia è sicuro del secondo. Anche Young Boys e Stella Rossa conoscono già il proprio destino: visto che gli svizzeri sono sicuri di andare allo spareggio, mentre i serbi sono eliminati da tutto. Un raggruppamento che, negli ultimi novanta minuti, non ha proprio nulla da dire.

Il Barcellona è già qualificato con i suoi dodici punti e va a giocare contro l’Anversa che, invece, di punti ne ha zero. Si giocano tutto Shakhtar Donetsk e Porto, in Portogallo. Ai padroni di casa, dopo la vittoria della gara d’andata, basta il pareggio per andare avanti. Una gara da dentro o fuori con un turno d’anticipo rispetto a quello che è il format, normale, della Champions League.

E andiamo a vedere adesso quello che potrebbe succedere al Milan. Il Borussia Dortmund è l’unica squadra sicura, dopo la vittoria di San Siro, di essere agli ottavi di Champions League. I tedeschi ospitano il Psg che, per andare avanti senza sperare negli altri risultati, deve vincere. Perché qualora la squadra di Luis Enrique dovesse perdere o pareggiare, e il Newcastle dovesse riuscire a superare il Milan, proprio i francesi per via degli scontri diretti rimarrebbero fuori. E i rossoneri? La truppa di Pioli deve vincere e sperare che il Dortmund vinca. Solo in questo caso ci sarà il passaggio del turno.

Tutto (quasi) deciso nel girone della Lazio: cioè, è tutto deciso tranne il primo posto. La squadra di Sarri deve vincere a Madrid contro l’Atletico per passare prima. Altrimenti la seconda piazza è già sicura. Feyenoord invece in Europa League, già in maniera aritmetica.