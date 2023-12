Celtic-Feyenoord, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Celtic-Feyenoord è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Una partita che ha poco da dire quella del Celtic Park, visto che il destino delle due squadre è già segnato. I padroni di casa del Celtic chiuderanno all’ultimo posto dopo aver totalizzato un solo punto in cinque giornate, mentre il Feyenoord, in corsa per la seconda piazza fino al giro di boa, è finito fuori strada dopo le due sconfitte nelle gare di ritorno con Lazio (1-0) e Atletico Madrid (1-3). Si leccano dunque le ferite gli uomini di Arne Slot, che dovranno accontentarsi di “retrocedere” in Europa League.

Sono quattro, infatti, i punti che separano gli olandesi dai biancocelesti di Sarri a 90 minuti dalla fine della fase a gruppi. Prima di tornare a concentrarsi sull’Eredivisie il Feyenoord proverà a salutare la coppa dalle grandi orecchie con una vittoria, cercando di bissare il 2-0 dello scorso settembre al De Kuip. Nell’ultimo match di campionato la squadra di Slot è tornata al successo contro il fanalino di coda Volendam (3-1), dimenticando le due sconfitte con Atletico e Psv Eindhoven. Particolarmente sanguinosa quest’ultima, che non ha fatto altro che aumentare il divario nei confronti dei dominatori incontrastati del massimo campionato olandese, ancora a punteggio pieno dopo 15 giornate. Il risultato è che, ad oggi, il Feyenoord deve recuperare ben 10 punti nei confronti dell’irrefrenabile Psv.

Celtic fuori da tutto

Nel fine settimana è arrivata la prima sconfitta in Premiership per il Celtic, al comando della classifica con cinque punti di vantaggio sugli acerrimi rivali dei Rangers.

I biancoverdi si sono arresi al Kilmarnock in trasferta (2-1), vedendo così interrompersi la lunga striscia di imbattibilità in patria. Disastroso invece il rendimento del club di Glasgow in Champions League, dove l’unico risultato positivo è stato il pareggio (2-2) casalingo con l’Atletico Madrid. Brendan Rodgers nella sfida con il Feyenoord non avrà Maeda, Hatate e Abada, mentre gli olandesi saranno senza Nieuwkoop e Jahanbakhsh.

Come vedere Celtic-Feyenoord in diretta tv e streaming

La sfida tra Celtic e Feyenoord è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Celtic Park di Glasgow, in Scozia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Celtic-Feyenoord è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Probabilmente il Celtic avrà qualche motivazione in più rispetto al Feyenoord, che invece ne approfitterà per far riposare qualche titolare. Gli scozzesi non hanno brillato, è vero, ma in casa sono sempre molto temibili: è probabile che stavolta riescano ad evitare la sconfitta in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Celtic-Feyenoord

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Iwata, O’Riley, McGregor; Furuhashi, Hyun-gyu Oh, Palma.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Zerrouki, Timber, Wieffer; Minteh, Giménez, Paixão.

Il Celtic riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1