PSG-Newcastle, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

PSG-Newcastle è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

In Ligue 1 il Psg è tornato a dettare legge e, se non fosse per il sorprendente Nizza guidato dall’italiano Farioli, i parigini sarebbero già in fuga. Nell’anticipo di venerdì scorso gli uomini di Luis Enrique hanno fatto a pezzi il Monaco, terza forza del campionato, travolgendolo 5-2 al Parco dei Principi: una partita in cui i campioni di Francia in carica hanno messo in mostra tutta la loro potenza offensiva, mandando in gol quasi tutti gli attaccanti, da Kolo Muani a Mbappé, passando per Dembélé e Gonçalo Ramos.

Sono sei le vittorie consecutive del Psg in campionato: 30 punti e primo posto in classifica, con il Nizza che resta ad una sola incollatura. Adesso però il tecnico spagnolo dovrà concentrarsi sulla Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale non è ancora sicura. E sappiamo quanto il vero banco di prova dell’ex allenatore del Barcellona e della Roja – così come lo è stato per i suoi predecessori – sarà il palcoscenico continentale. In coppa il Psg ha perso due delle ultime tre partite (Newcastle e Milan) complicandosi un po’ la vita in un girone dove ogni passo falso può essere deleterio. Nel gruppo F, infatti, le quattro squadre sono racchiuse in soli tre punti, con i capitolini secondi in classifica che ne hanno uno in meno del Borussia Dortmund ed uno in più del Milan.

Newcastle spalle al muro

Ciò significa che, in caso di vittoria contro il Newcastle, Luis Enrique potrebbe brindare con un turno d’anticipo se al contempo il Milan non riuscirà a battere il Dortmund a San Siro.

Mbappé e compagni vanno dunque a caccia di un successo indispensabile, che renderebbe meno amara anche la sconfitta dell’andata, un 4-1 senza possibilità d’appello. Quel roboante successo però non ha lanciato i Magpies, anzi. Sconfitti due volte di fila dal Borussia, i bianconeri sarebbero fuori dai giochi in caso di sconfitta con il Psg. È un Newcastle discontinuo anche in Premier League: dopo la sorprendente battuta d’arresto di Bournemouth, gli uomini di Eddie Howe hanno rifilato quattro gol ad un Chelsea in ripresa (4-1), non perdendo contatto con la zona Europa. Sul rendimento dei Magpies stanno incidendo anche gli infortuni: oltre allo squalificato Tonali, Howe deve rinunciare a Wilson, Botman, Burn, Targett, Willock, Murphy e Barnes. Dal canto suo, invece, Luis Enrique potrebbe recuperare Marquinhos: il difensore brasiliano proverà a stringere i denti.

Come vedere PSG-Newcastle in diretta tv e streaming

La sfida tra PSG e Newcastle è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming PSG-Newcastle è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Psg è un’altra squadra rispetto a quella che due mesi fa capitolava 4-1 al St. James’ Park e dovrebbe approfittare di un Newcastle ondivago che ha peraltro gli uomini contati, tra infortuni e squalifiche (soprattutto in difesa). I parigini sono favoriti per i tre punti in un match che, sulla falsariga dell’andata, dovrebbe riservare non poche emozioni.

Le probabili formazioni di PSG-Newcastle

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele; Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1