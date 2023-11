Manchester City-Lipsia, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Lipsia è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

La fase a gironi è stata una passeggiata di salute per il Manchester City, già certo di giocare gli ottavi di finale dopo il 3-0 rifilato allo Young Boys lo scorso 7 ottobre. Tutto facile per i campioni d’Europa in carica. Che ora devono solo preoccuparsi di blindare il primo posto nel gruppo G. Per riuscirci basterà evitare la sconfitta con il Lipsia all’Etihad Stadium.

Qualificazione in tasca anche per i Roten Bullen: finora la squadra di Marco Rose le ha vinte tutte, ad eccezione dello scontro con i Cityzens, che due mesi fa hanno dominato in lungo e in largo alla Red Bull Arena (1-3) pur segnando il gol decisivo con Julian Alvarez a sei minuti dalla fine. Dodici reti realizzate, solamente tre subite e quattro vittorie su quattro. Nessuno, in questo raggruppamento, è stato capace di infastidire gli uomini di Pep Guardiola, che non vedono l’ora di chiudere i conti per poi tornare a concentrarsi sul campionato. In Premier League il City è stato appena scavalcato dall’Arsenal in cima alla classifica dopo i due pareggi consecutivi con Chelsea (4-4) e Liverpool (1-1). E se prima della sosta c’aveva pensato l’ex Palmer a riacciuffare i campioni di tutto in pieno recupero, sabato scorso Haaland e compagni sono stati riacciuffati nel finale dal terzino dei Reds Alexander-Arnold. È, nel complesso, un City meno “alieno” quello che stiamo vedendo all’opera in patria, non ancora in grado di indossare i panni della schiacciasassi.

City, basta un pari per blindare il primato

Wolfsburg invece si è rivelata di nuovo fatale per il Lipsia, che ad ottobre si era già arresa ai biancoverdi in Coppa di Germania.

Volkswagen Arena ancora indigesta per i Roten Bullen. Subito dopo aver trovato la rete del pareggio ad inizio ripresa con Poulsen, è arrivata la doccia fredda del gol di Rogerio (2-1). Per il Lipsia si tratta del secondo k.o. nelle ultime tre giornate, che fa scivolare i biancorossi in quinta posizione. Sono già 11 i punti di distacco dal Bayer Leverkusen capolista e con un rendimento così altalenante sarà complicato anche bissare uno dei primi quattro posti. Rose a Manchester non potrà contare sugli infortunati Werner e Dani Olmo, nessuna defezione particolare invece nel City, che ha ormai pienamente recuperato sia il portiere Ederson che lo stesso Haaland, arrivato a mezzo servizio dal ritiro della Norvegia.

Come vedere Manchester City-Lipsia in diretta tv e streaming

Manchester City-Lipsia è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Manchester City-Lipsia è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

L’Etihad Stadium è una sorta di incubo per il Lipsia, che nelle ultime due visite al tempio del City ha incassato complessivamente 13 gol. Non ci aspettiamo una goleada ma è probabile che la squadra di Guardiola riesca a vincere con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Manchester City-Lipsia

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Akanji; Foden, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Doku; Haaland.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Schlager, Haidara, Forsberg; Openda, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1