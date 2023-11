Barcellona-Porto, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Porto è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

Tre settimane fa la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto nel girone sembravano solamente una formalità per un Barcellona che aveva vinto le prime tre gare della fase a gruppi e che poteva chiudere i conti in caso di successo con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Invece l’inaspettata sconfitta rimediata al Volksparkstadion di Amburgo – lo stadio scelto dagli arancionero alla luce dell’impossibilità di giocare in patria a causa della guerra – rischia di rimettere tutto di nuovo in discussione.

Un Barça irriconoscibile non è riuscito a rispondere alla squadra di Marino Pusic dopo la rete realizzata da Sikan a fine primo tempo (1-0), rimediando il primo k.o. stagionale in campo continentale. In classifica i blaugrana sono stati raggiunti al primo posto dal Porto, che ha approfittato dello scivolone degli uomini di Xavi in terra teutonica. Nove punti per il Barcellona e i portoghesi, sei invece per lo Shakhtar Donetsk, ancora in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I catalani staccheranno il pass per gli ottavi se avranno la meglio sui lusitani oppure in caso di pareggio e di mancato successo degli ucraini sul fanalino di coda Anversa, inchiodato all’ultimo posto a quota zero punti.

In palio c’è la vetta del girone

Per scavalcare il Barcellona invece al Porto potrebbe non bastare un punto, considerato che all’andata i blaugrana l’hanno spuntata grazie ad un gol di Ferran Torres (0-1).

Forse ancora scosso dalla notizia dell’infortunio del suo gioiellino Gavi, che si è fatto male in nazionale, il Barcellona ha compiuto un altro passo falso in casa del Rayo Vallecano, vedendosi allontanare ulteriormente la vetta della classifica della Liga. Il Porto, al contrario, resta alle calcagna del Benfica capolista e venerdì scorso si è scatenato nel match di Taça de Portugal con il modesto Montalegre (4-0). Sergio Conceiçao, tecnico dei Dragoes, ha recuperato in extremis il difensore Pepe, ma dovrà continuare a fare a meno dell’altro centrale Marcano. Non sarà a disposizione neppure Carmo, squalificato. Xavi, dal canto suo, ritrova Sergi Roberto, valida alternativa a gara in corso.

Come vedere Barcellona-Porto in diretta tv e streaming

Barcellona-Porto è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Companys” di Barcellona, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Barcellona-Porto è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Barcellona non sta brillando ma per il Porto, costretto a fare i conti con diverse assenze in difesa, sarà difficilissimo uscire da Montjuic con almeno un punto in tasca. Tuttavia, i blaugrana potrebbero far fatica a tenere la porta inviolata, non essendoci riusciti in cinque delle ultime sei partite. Probabile che entrambe segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Barcellona-Porto

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Pedri, de Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Fabio Cardoso, Sanusi; Galeano, Varela, Eustaquio, Pepé; Evanilson, Taremi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1