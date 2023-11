Young Boys-Stella Rossa, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Young Boys-Stella Rossa è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

In un girone dove Manchester City e Lipsia hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la sfida tra Young Boys e Stella Rossa mette in palio quasi in maniera decisiva in questo match, la possibilità per le due squadre di giocarsi l’accesso ai playoff per l’Europa League.

Un punto in classifica per entrambe, quello ovviamente della sfida d’andata finita 2-2, ma la differenza reti in questo momento, quella generale, premierebbe la formazione ospite: cinque gol fatti e dieci subiti. Uno in più e uno in meno dei padroni di casa che sanno benissimo che hanno questa sola possibilità di riuscire a giocare anche all’inizio del 2024 in Europa. Vale tutto questa partita, in poche parole, e c’è anche una statistiche che potrebbe “favorire” gli svizzeri.

Negli ultimi cinque incroci tra queste formazioni, lo Young Boys non è mai riuscito a vincere contro la Stella Rossa. Quattro pareggi e una sola affermazione nel 2004 per i serbi, quindi lontanissima nel tempo. E per la legge dei grandi numeri – ma non solo per quella, ovviamente – prima o poi i gialloneri dovranno riuscire in qualche modo a prendersi tre punti. Che non sia questa la volta buona? Noi pensiamo che possa essere così, e diciamo che è favorita la squadra che giocherà davanti al pubblico amico.

Come vedere Young Boys-Stella Rossa in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

In una gara da una rete per squadra – sì, anche la Stella Rossa dovrebbe riuscire contro lo Young Boys a trovare la via della rete – i padroni di casa sono favoriti e sapendo l’importanza del match potrebbero riuscire a prendersi l’intera posta in palio assicurandosi in questo modo la possibilità di giocarsi i playoff di Europa League.

Le probabili formazioni di Young Boys-Stella Rossa

YOUNG BOYS (5-4-1): Racioppi; Janko, Amenda, Camara, Benito, U Garcia; Elia, Niasse, Males, Ugrinic; Nsame.

STELLA ROSSA (4-4-2): Glazer; S Mijailovic, Djiga, Dragovic, Rodic, Lucic; Kanga, In-Beom, Ivanic; Krasso, Bukari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1