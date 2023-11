Shakhtar Donetsk-Anversa, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Shakhtar Donetsk-Anversa è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Vincere contro l’Anversa, per lo Shakhtar Donetsk, significherebbe intanto una cosa: essere certo del proseguimento europeo in questa stagione visto che metterebbe al sicuro e in maniera aritmetica, anche, la partecipazione almeno ai playoff dell’Europa League l’anno prossimo. Ma vincendo contro il Barcellona nel turno precedente per la squadra che gioca in casa in Germania, per via della guerra in Ucraina, si sono aperte le porte chissà, magari anche di qualcosa di più importante.

Gli ucraini hanno sei punti in classifica e sono solamente a tre lunghezze sia dal Porto che dal Barcellona. E siccome nell’altro match del girone i catalani sono ovviamente favoriti, una vittoria permetterebbe di agganciare i portoghesi e poi giocarsi tutto nell’ultima gara di questo girone. Appare quindi assai probabile in questo match un’affermazione della squadra “padrona di casa”. Scritto tra virgolette perché la partita si giocherà a campo neutro e precisamente ad Amburgo.

All’andata lo Shakhtar Donetsk s’impose 3-2. E non è detto che anche questa volta non possa uscire una gara con almeno una rete per squadra e di conseguenza anche tre complessive. Il reparto difensivo degli ucraini non è così forte, stessa cosa diciamo anche di quello dell’Anversa che concede moltissimo. Le due squadre quindi se la giocheranno con quelle che sono le proprie caratteristiche. Ma alla fine i tre punti, anche per via delle motivazioni che ci saranno e che vi abbiamo spiegato prima da dove vengono, dovrebbero andare allo Shakhtar Donetsk.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Anversa in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Shakhtar Donetsk-Anversa è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Napoli-Union Berlino è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra che, quasi sicuramente, si sbloccherà anche nel primo tempo. Poi come spiegato lo Shakhtar Donetsk ha la possibilità di giocarsi anche il passaggio del turno in Champions League ma tutto dipende da un risultato netto contro l’Anversa. E questa cosa potrebbe succedere.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Anversa

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyi, Matvienko; Zubkov, Kryskiv, Stepanenko, Sudakov, Newerton; Sikan.

ANVERSA (4-2-3-1): Lammens; De Laet, Van den Bosch, Coulibaly, Wijndal; Yusuf, Vermeeren; Kerk, Muja, Balikwisha; Janssen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1