Como-Lecco, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Lecco è valida per è un recupero della terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

L’avventura sulla panchina del Como per Fabregas, che ha preso il posto di Moreno Longo, è iniziata nel migliore dei modi: vittoria fondamentale e difficile contro la FeralpiSalò e tre punti di platino conquistati dalla squadra lombarda che adesso sogna in grande. Sesto posto in classifica in coabitazione con il Catanzaro ma la reale possibilità, battendo il Lecco, di volare al terzo posto a solamente tre punti dalla promozione diretta in Serie A.

Ve lo abbiamo detto assai spesso: la squadra in riva al lago ha una rosa importante soprattutto dal centrocampo in su: gente che ha segnato nella massima serie e che in B può assolutamente fare la differenza. Ecco perché non ci sentiamo di escludere nulla: sulle ali dell’entusiasmo si possono davvero fare molte cose. Con la gara che si giocherà nel pomeriggio di martedì, un recupero della terza giornata di questo campionato, il Como ha la reale possibilità di volare in classifica.

Anche perché il Lecco di Bonazzoli almeno sulla carta ha una rosa che cerca solo ed esclusivamente la salvezza e per quella sta lottando. In questo momento la formazione neopromossa sarebbe ai playout, ma spera di poterci uscire. Il Lecco arriva a questo match dopo aver perso contro la Cremonese e con la sensazione che possa di nuovo uscire sconfitto da questa trasferta.

Come vedere Como-Lecco in diretta tv e in streaming

Como-Lecco è in programma martedì 28 novembre alle 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Lecco

Gara che il Como dovrebbe riuscire a vincere. Anche con difficoltà, è vero, ma alla fine la squadra di Fabregas si prenderà questi tre punti che alimenterebbero in maniera importante i sogni di gloria. La sfida potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

COMO (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Baselli, Bellemo, Ioannou; Da Cunha, Verdi; Cutrone.

LECCO (4-3-3): Saracco; Degli Innocenti, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Lepore, Novakovich, Buso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1