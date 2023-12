Gratta e Vinci, arriva un nuovo tagliando: lo stanno provando tutti

Gratta e Vinci, eccolo che arriva come al solito il nuovo tagliando sotto le festività natalizie. Lo stanno provando tutti. I dettagli, dal costo alla vincita massima

C’è un nuovo tagliando in giro. O, per meglio dire, in rete. Così come succede tutti gli anni nel periodo delle feste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli piazza sul mercato dei nuovi biglietti che possono regalare qualche attimo di svago a chi decide di acquistarli. In questo caso parliamo di un nuovo Gratta e Vinci che si può trovare solamente online.

Ed è un Gratta e Vinci che fa parte della rete di quelli che permettono di vincere non solo con il numero trovato dentro quelli vincenti, ma anche con il Moltiplicatore, che tanto piace in questo momento a chi decide di comprare un biglietto. Parliamo del “Nuovo 15X Lit” che si gioca solamente acquistandolo dentro il sito, che ha un valore commerciale di soli 3 euro, e che permette come vincita massima di andare a pescare 200mila euro. Insomma, sarebbe un bel Natale per tutti.

Gratta e Vinci, ecco i dettagli

Del costo e della vincita massima abbiamo detto, adesso vediamo quelli che sono i premi intermedi. Che sono tutti superiori al costo dello stesso tagliando. Con il nuovo Gratta e Vinci, infatti, si possono portare a casa, 10, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 300, 500, 1.000, 1.500, 3.000 e 20.000 euro.

Non c’è solo il moltiplicatore che vale quindici volte la posta ovviamente, ma ci sono in questo nuovo tagliando che si trova già nelle varie applicazioni il 2X e il 5x che ovviamente moltiplica per l’importo che si trova. Insomma, c’è un poco di divertimento in questo Natale che come al solito viene accolto con alcune sorprese da parte di chi gestisce queste operazioni. Nei giorni scorsi inoltre vi abbiamo raccontato di come altri Gratta e Vinci si stanno vedendo proprio in questo periodo e che si possono comprare anche cartacei, come al solito, in edicole e tabaccherie.