Zielinski obiettivo di Inter e Juve: “La verità sul futuro”

Da giorni si ragiona sul futuro incerto di Zielinski, corteggiato da Inter e Juve come colpo a zero per la prossima estate. Da Napoli, intanto, non arrivano aggiornamenti sul rinnovo.

Maciej Siemiatkowski, giornalista polacco, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare delle vere intenzioni del centrocampista Piotr Zielinski e del suo possibile trasferimento all’Inter come free agent. Secondo l’intervistato, Zielinski potrebbe essere vicino al rinnovo col Napoli. E per realizzare i suoi progetti potrebbe anche essere pronto ad abbassare le sue pretese economiche.

Dopo aver rifiutato quest’estate la ricca proposta araba, Zielinski ha attraversato una fase non pienamente convincente con Garcia in panchina. Il malumore sembra risolto da quando è arrivato Marrazzi. Per questo, molto presto, il club potrebbe anche contattarlo per riprendere la trattativa per il rinnovo.

“La situazione di Zielinski per me è chiara“, ha detto il giornalista sportivo polacco. “Non penso voglia un cambiamento. Al limite proverà a restare in Italia, dove si trova benissimo con la famiglia. La sua volontà comunque è quella restare a Napoli. Ecco perché non credo in un passaggio a zero di Zielinski all’Inter“.

“Girano tante voci su di lui, anche dall’Arabia Saudita… E andrà avanti così finché non rinnoverà“, ha continuato l’intervistato. “Ma la sua intenzione è rimanere nel club che l’ha valorizzato nel grande calcio”.

Zielinski vuole solo il Napoli: “Ecco perché non andrà all’Inter“

Il giornalista ha parlato anche dell’altro grande giocatore polacco che gioca in Serie A: Szczesny. “Quest’estate c’era stato l’interesse di PSG e di varie società americane per Szczesny. Non se n’è fatto niente perché il ragazzo è in sintonia con la Juventus e con quelle che saranno le scelte della società in futuro“.

“Se il club gli continuerà a dare fiducia lui, non ha dubbi sul restare in bianconero. Ormai si sente un giocatore simbolo della squadra: è lì da tanti anni”, ha aggiunto Maciej Siemiatkowski.

Infine il giornalista ha voluto spiegare perché non crede che il Milan riuscirà a prendere Kiwior dall’Arsenal, così come hanno suggerito molti giornali sportivi. “Kiwior resterà all’Arsenal. Almeno questa è l’impressione che mi sono fatto. La sua valutazione è intorno ai 25 milioni, ma credo che possa essere ceduto anche a 15-20. Attualmente è in un grande club inglese quindi bisogna capire anche le sue intenzioni…”

“Sinceramente”, ha concluso l’intervistato, “mi sembra strano che possa lasciare l’Arsenal nelle prossime sessioni di mercato perché è lì da un anno appena e intanto sta continuando nel suo processo di adattamento e crescita al calcio inglese”.