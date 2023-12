Balotelli incorona Sommer: “Portiere da 9, ma anche Onana è ancora forte”

Yann Sommer è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter con almeno un paio di parate eccezionali: secondo Mario Balotelli non è però giusto dimenticare la qualità di Onana.

Mario Balotelli ha commentato Napoli-Inter ai microfoni di TvPlay, concentrandosi sugli episodi da moviola e poi sulle prestazioni dei protagonisti. L’ex attaccante di Inter, Milan e City ha lodato Sommer, Calhanolgu e Thuram.

“Mi ha colpito la parata di Sommer su Elmas“, ha spiegato Super Mario. “Da attaccante mi avrebbe dato fastidio se il portiere avesse preso un tiro del genere. Poi mi è piaciuto il goal di Calhanoglu: è stato splendido. Io avrei tirato sull’altro palo rispetto a quello scelto da Calhanoglu. Ha fatto una cosa difficilissima incrociandola e tenendo il pallone rasoterra. È uno dei goal più difficili realizzati in questo campionato, ha fatto qualcosa di eccezionale“.

L’ex attaccante nerazzurro ha poi confessato di non aver creduto all’inizio che Calhanoglu potesse essere così determinante dopo aver lasciato il Milan: “È uno dei top five che giocano in Europa in quel ruolo. Casemiro, per esempio, non è più lui. Kimmich del Bayern è di altissimo livello, così come Gundogan“.

Sull’episodio contestato dal Napoli, Balotelli dice che c’è fallo di Lautaro su Lobotka. “Lautaro lo abbraccia e lo tira giù. Per me è fallo, non ci sono dubbi: il goal andava annullato. Il problema è che l’arbitro non giudica falloso questo intervento. Ed è assurdo che il VAR non sia intervenuto. Dal momento che c’è la tecnologia, per sicurezza l’arbitro doveva rivedere l’azione. A noi contro il Besiktas hanno annullato un goal per un fallo molto simile. Se Lautaro non avesse cinturato Lobotka sarebbe stato tutto regolare“.

Balotelli elogia Yann Sommer: “Ma non mi spiego l’involuzione di Onana“

“La parata di Sommer su Kvaratskhelia è da nove“, ha poi aggiunto Balotelli. Sull’intervento di Acerbi su Osimhen, poi, anche qui l’attaccante italiano parla di errore arbitrale: “Se non mi danno un rigore così divento pazzo, vado fuori di testa. Il tocco è leggero ma non è sulla palla. Come si fa a dire che non è rigore? Il piede di Acerbi va sulla caviglia di Osimhen, per me è rigore netto. Il tacchetto sul tallone fa male, non è un contatto leggero. Osimhen non simula niente!”

“Il goal di Barella è da dieci, fa una roba allucinante. Sul terzo goal dell’Inter, va elogiato il cross di Cuadrado. Thuram è forte, ma può crescere anche di più. Secondo me ha tutto per diventare uno degli attaccanti più forti sulla piazza”.

“Mourinho ne dice tante“, ha continuato l’intervistato, “è simpatico e serio. È nel suo stile. Berardi è un ragazzo bravo ed educato, poi se compie una furbizia in campo non può cambiare il giudizio sulla persona… La Roma ha sbagliato a non restituire il pallone, anche se non ho visto la situazione di gioco“.

Tornando al confronto Onana-Sommer, Balotelli ha dichiarato che secondo lui il camerunense è ancora forte. “È incomprensibile che stia facendo una stagione del genere. L’errore commesso in Champions contro il Galatasaray è frutto della mancanza di fiducia. Spero che si riprenda, perché mi piace davvero tanto“.