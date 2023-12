Stoccarda-Borussia Dortmund, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Stoccarda-Borussia Dortmund è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici e formazioni.

La sfida più intrigante degli ottavi di finale di Coppa di Germania è di sicuro quella che va in scena alla Mercedes-Benz Arena tra lo Stoccarda e il Borussia Dortmund, rispettivamente la terza e la quinta forza della Bundesliga.

Un incontro a cui abbiamo già assistito lo scorso novembre, sempre in casa dei biancorossi, e che ha visto gli uomini di Sebastian Hoeness prevalere 2-1 sui gialloneri grazie al rigore decisivo trasformato da Serhou Guirassy, vicecapocannoniere del torneo (già a quota 16 gol) dopo l’implacabile Harry Kane. Lo Stoccarda è inevitabilmente la grande sorpresa di questo campionato: negli ultimi turni ha dimostrato di non essere affatto un fuoco di paglia, continuando ad inanellare vittorie. Dopo quella con il Borussia Dortmund ne sono arrivate altre due, contro Eintracht Francoforte e Werder Brema, che legittimano le ambizioni europee degli Svevi, tornati a frequentare le zone alte della classifica dopo stagioni tribolate e salvezze raggiunte all’ultimo respiro. Fa strano guardare la classifica e vedere che lo Stoccarda dopo 13 giornate ha 5 punti in più della squadra di Edin Terzic.

Neanche un mese fa l’ultimo precedente

Il Borussia è stato meno costante dei biancorossi ma dopo la sconfitta di un mese fa non ha più perso, portando a casa tre risultati importanti.

Ha prima battuto 4-2 il Borussia Monchengladbach al Signal Iduna Park, poi ha espugnato San Siro (3-1 al Milan) staccando il pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions League ed infine ha fermato la corsa della capolista Bayer Leverkusen (1-1) che fino ad allora aveva raccolto solamente vittorie ad eccezione del pareggio con il Bayern Monaco. La Coppa di Germania in questo momento non è in cima ai pensieri di Terzic – l’ha vinta nel ’21 da traghettatore – ma il suo Borussia, nonostante il turnover, cercherà di ben figurare contro quella che è diventata a tutti gli effetti una diretta concorrente.

Come vedere Stoccarda-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra Stoccarda e Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo Stoccarda già nella passata edizione dimostrò di tenere molto a questa competizione ed arrivò a giocarsi le semifinali. Gli Svevi potrebbero avere qualche motivazione in più rispetto ad un Borussia che rischia di accusare un po’ di stanchezza. Si può dare fiducia ai biancorossi in un altro match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Borussia Dortmund

STOCCARDA (4-2-2-2): Nubel; Stenzel, Zagadou, Anton, Mittelstadt; Karazor, Millot; Silas, Fuhrich; Guirassy, Undav.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Reyna, Malen; Haller.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1