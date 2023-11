Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, pronostici.

Prima della sosta il Borussia Dortmund ha incassato la seconda sconfitta di fila dopo lo 0-4 nel Klassiker con il Bayern Monaco, perdendo 2-1 in casa del sorprendente Stoccarda. In vantaggio grazie ad una rete di Fullkrug a fine primo tempo, i gialloneri sono stati riacciuffati quasi subito da Undav ed poi addirittura ribaltati da un rigore dello scatenato Guirassy ad una manciata di minuti dalla fine.

La squadra di Edin Terzic alla Mercedes-Benz Arena ha probabilmente pagato lo sforzo che qualche giorno prima era servito per battere per la seconda volta consecutiva il Newcastle in Champions League ed assicurarsi il primo posto momentaneo nel cosiddetto girone di ferro con gli inglesi, il Milan e il Psg. In Bundesliga, tuttavia, la situazione adesso non è delle migliori. Il Borussia Dortmund è infatti scivolato a -10 dalla vetta occupata dal Bayer Leverkusen e rischia di ritrovarsi già fuori dai giochi per il titolo: la lotta per ora è circoscritta alle Aspirine di Xabi Alonso e al “solito” Bayern Monaco, che in questa giornata potrebbero allungare ulteriormente. I gialloneri non possono dunque permettersi altre pause per non restare attardati: bisogna ritrovare i tre punti, che in campionato mancano dall’1-0 con il Werder Brema di un mese fa.

Dortmund stregata per i Fohlen

Sarà l’altro Borussia, il Monchengladbach, a fare visita al Signal Iduna Park, uno stadio in cui i Fohlen hanno sempre perso negli ultimi 9 precedenti, incassando 32 gol in totale.

Il tecnico svizzero Gerardo Seoane, da quest’anno al timone del ‘Gladbach, spera di riuscire ad invertire la rotta: i suoi uomini sembrano aver ingranato dopo un inizio così così e vengono dal roboante successo con il Wolfsburg (4-0), terzo risultato utile di fila dopo il pareggio in casa del Friburgo (3-3) e la vittoria sul neopromosso Heidenheim (2-1).

Come vedere Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund dovrebbe tornare al successo in una gara che promette spettacolo e gol. Quando il ‘Gladbach gioca in trasferta se ne vedono tantissimi (14 segnati ed altrettanti subiti): soltanto Hoffeheim e Bayern Monaco sono stati più prolifici dei Fohlen lontano dal proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Süle, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber; Honorat, Reitz, Weigl, Koné, Netz; Čvančara, Pléa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2