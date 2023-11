Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Stoccarda-Borussia Dortmund è una partita valida per l’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Nessuno, dopo 10 giornate di campionato, si sarebbe aspettato di vedere lo Stoccarda ed il Borussia Dortmund appaiati in classifica. Da una parte una squadra che nella scorsa stagione si era salvata per il rotto della cuffia, dall’altra una che invece era stata a un tanto così dal titolo, sfumato in un drammatico pomeriggio di fine maggio.

Gli “intrusi”, in questo caso, sono gli uomini di Sebastian Hoeness, andati ben oltre quelle che erano le aspettative. Sì, perché lo Stoccarda a pochi turni dal giro di boa si ritrova addirittura in zona Champions League, vanta il terzo attacco più prolifico del torneo (27 gol segnati, ne hanno realizzati di più solo Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, le prime due della classe) ed ha vinto 9 delle prime 12 partite stagionali, comprese le due di Coppa di Germania contro Balingen e Union Berlino (a dicembre affronterà proprio il Borussia Dortmund nell’altra competizione nazionale). Hoeness non poteva sperare in un inizio migliore, anche se nelle ultime due giornate la “magia” sembra finita, in concomitanza con l’infortunio che ha colpito il suo cannoniere Guirassy, autore di 14 gol in appena 8 presenze.

Lo Stoccarda, infatti, viene da due sconfitte consecutive – non era mai accaduto durante la gestione Hoeness – rimediate contro Hoffenheim e Heidenheim.

Un momento di flessione di cui tenterà di approfittare il Borussia Dortmund, che invece ha subito voltato pagina dopo la pesantissima sconfitta (0-4) nel Klassiker con il Bayern Monaco: Kane ha letteralmente terrorizzato la difesa della squadra di Edin Terzic (tripletta) che ogni volta che incontra i bavaresi finisce per soffrire di una sorta di sindrome di Stoccolma. Borussia che ad ogni modo si è immediatamente risollevato in Champions League, battendo per la seconda volta nel giro di due settimane il Newcastle (2-0) e prendendosi la vetta del gruppo di ferro, che vede la presenza anche di Milan e Psg.

Come vedere Stoccarda-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Stoccarda-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund non può permettersi di perdere ulteriore terreno in campionato dopo la debacle di una settimana fa con il Bayern Monaco e riuscirà verosimilmente ad approfittare del calo dello Stoccarda, un’altra squadra senza il fromboliere Guirassy. Diamo fiducia ai gialloneri in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Borussia Dortmund

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Rouault, Anton, Zagadou, Ito; Karazor, Stiller; Silas, Millot, Führich; Undav.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2