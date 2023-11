Manchester United-Luton Town, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Luton Town è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Si mette male per Erik ten Hag e per il suo Manchester United. I Red Devils in settimana ne hanno combinata un’altra delle loro e sono tornati addirittura a mani vuote dalla trasferta di Copenaghen, da vincere a tutti i costi per recuperare terreno in un girone di Champions League che al momento li vede ultimi in classifica, con due giornata ancora da giocare.

Nella capitale danese i tifosi dello United hanno assistito ad una sorta di film horror: avanti due gol dopo mezz’ora grazie alla doppietta dell’ex atalantino Hojlund, Bruno Fernandes e compagni sono rimasti in dieci per l’espulsione di Marcus Rashford, finito anzitempo sotto la doccia poco prima di rientrare negli spogliatoi. Da quel momento la squadra allenata dall’ex tecnico dell’Ajax è andata in difficoltà, incassando due reti nel giro di una manciata di minuti. A metà ripresa United nuovamente in vantaggio con un calcio di rigore realizzato dal suo capitano (Fernandes, ndr) ma nei minuti finali è accaduto l’irreparabile: il Copenaghen, prima con Lerager e poi con Bardghji, hanno ribaltato gli inglesi (4-3) costretti a far fronte all’ennesima figuraccia in questa prima parte di stagione.

Manchester United che, tuttavia, non è nelle condizioni di piangere sul latte versato. Se in Europa la situazione è critica, le cose non vanno bene neppure in campionato.

I Red Devils, infatti, dopo undici giornate sono solamente ottavi, con 6 punti da recuperare sul quarto posto. Bisogna dunque dare continuità alla vittoria di sabato scorso con il Fulham (0-1), decisa in pieno recupero da un gol del solito Bruno Fernandes. Ad Old Trafford c’è il neopromosso Luton Town, che una settimana fa ha fermato nientemeno che il Liverpool (1-1), raccogliendo il secondo punto nelle ultime tre giornate. Per il momento gli Hatters sono quartultimi a pari punti con il Burnley.

Come vedere Manchester United-Luton Town in diretta tv e in streaming

Manchester United-Luton Town, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Impossibile fidarsi di questo Manchester United, sconfitto nove volte in 17 partite. Per i Red Devils però questa diventa una gara troppo importante dopo l’inaudito tracollo di Copenaghen e la vittoria dovrebbe arrivare contro una delle squadre meno attrezzate del campionato. Non è da escludere che gli ospiti segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Manchester United-Luton Town

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

LUTON TOWN (5-3-2): Kaminski; Kaboré, Mengi, Lockyer, Osho, Doughty; Barkley, Nakamba, Chong; Adebayo, Morris.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1