Arsenal-Burnley, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Burnley è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Serviva una vittoria convincente, all’Arsenal, per smaltire le scorie lasciate dalla sconfitta di sabato scorso con il Newcastle (1-0) che ha fatto scivolare i Gunners al quarto posto in classifica. I londinesi in Champions League contro il Siviglia (2-0) hanno immediatamente archiviato l’arrabbiatura per via del passo falso di St. James’ Park, match condito dalle roventi polemiche per il gol decisivo del bianconero Gordon, “reo” di aver commesso non una ma ben tre infrazioni.

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, a fine partita era su tutte le furie ed ha parlato senza mezze misure di una direzione arbitrale “vergognosa” e “imbarazzante”, includendo ovviamente anche le decisioni del Var, che ha soprasseduto di fronte alle clamorose sviste dell’arbitro Stuart Artwell. Insomma, c’era bisogno di una forte reazione per dimenticare la sfida contro gli uomini di Eddie Howe ed è arrivata contro gli andalusi in coppa. La vittoria non è mai stata in discussione ed ha consentito ai Gunners di ipotecare qualificazione agli ottavi di finale e primo posto all’interno del gruppo B. Ora l’Arsenal proverà a recuperare il terreno perduto nei confronti delle concorrenti – in cima alla classifica adesso c’è il Manchester City – nel match dell’Emirates Stadium con il neopromosso Burnley.

Per i Clarets il ritorno in massima serie finora è stato traumatico. Sabato hanno rimediato un’altra sconfitta casalinga, facendo registrare un piccolo record negativo.

In Premier League nessuna squadra aveva perso tutte e sei le prime partite giocate davanti al proprio pubblico. I soli 4 punti conquistati dagli uomini di Vincent Kompany sono infatti arrivati in trasferta (vittoria contro il Luton e pareggio con il Nottingham Forest). Nonostante l’atteggiamento spesso spregiudicato, il Burnley è riuscito a segnare a malapena 8 gol e ne ha incassati la bellezza di 27 in 11 giornate. Kompany per adesso non rischia ma la classifica è già molto precaria, con i Clarets al penultimo posto.

Come vedere Arsenal-Burnley in diretta tv e in streaming

Arsenal-Burnley è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un Burnley in difficoltà non riuscirà a creare troppi grattacapi alla squadra di Arteta, che non perde contro una neopromossa all’Emirates Stadium da 37 partite di fila. Probabile successo dell’Arsenal, dunque, che dovrebbe tenere anche la porta inviolata coi Clarets.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-Burnley

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

BURNLEY (4-5-1): Trafford; Roberts, O’Shea, Beyer, Taylor; Gudmundsson, Berge, Brownhill, Cullen, Koleosho; Amdouni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0