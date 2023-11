Wolverhampton-Tottenham è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

È stato l’ex Pochettino, lunedì scorso, ad interrompere la lunga striscia d’imbattibilità del Tottenham, che fino ad una settimana fa era l’unica squadra ancora imbattuta in Premier League. Gli Spurs sono caduti contro il Chelsea, la squadra del loro vecchio allenatore che nel 2019 li condusse fino ad una storica finale di Champions. I Blues hanno avuto la meglio (1-4) al termine di una partita in cui è successo di tutto e che ha generato infinite polemiche per via di alcune discutibili scelte arbitrali.

Sul risultato di 1-1, infatti, il direttore di gara Michael Oliver ha sventolato ben due rossi a Romero e Udogie, lasciando il Tottenham in nove uomini. La squadra di Ange Postecoglou, nonostante l’inferiorità numerica, non ha rinunciato ad attaccare, ma l’atteggiamento spregiudicato stavolta non ha sortito gli effetti sperati, con gli attaccanti del Chelsea che hanno affondato come una lama nel burro nella difesa Spurs, finendo per dilagare negli ultimi minuti. L’ex tecnico del Celtic, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione in Premier League, non ha voluto commentare l’operato di Oliver, come ha invece fatto il suo collega Arteta, allenatore dell’Arsenal, dopo la sconfitta dei Gunners con il Newcastle.

Il Tottenham ha perso dunque l’opportunità di controsorpassare il Manchester City, che è tornato in vetta alla classifica essendo l’unica delle prime quattro ad aver vinto nell’ultimo fine settimana. Gli uomini di Pep Guardiola ora hanno un punto di vantaggio.

Postecoglou e i suoi cercheranno di voltare subito pagina nella trasferta di Wolverhampton in uno stadio in cui hanno perso due degli ultimi tre confronti con i padroni di casa. È stato un weekend infausto anche per i Wolves di Gary O’Neil, inciampati a sorpresa sul neopromosso Sheffield United (2-1). Una sconfitta inattesa arrivata dopo cinque risultati positivi che avevano permesso ai nero-oro di allontanarsi dalle zone pericolose.

Wolverhampton-Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Trasferta che si preannuncia insidiosa per un Tottenham che dovrà fare a meno di diversi giocatori, soprattutto in difesa. Il Wolverhampton, sempre molto solido tra le mura amiche, dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Tottenham

WOLVERHAMPTON (4-4-2): José Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Toti; Hwang, Lemina, Bellegarde, Ait-Nouri; Cunha, Kalajdzic.

TOTTENHAM (4-3-3): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Colwill; Enzo Fernandez, Caicedo, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2